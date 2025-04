Une IA "révolutionnaire" d’Apple et Amazon  ? Les utilisateurs attendent toujours

De grandes promesses ont été faites par Apple et Amazon concernant l’avenir des assistants intelligents propulsés par l’intelligence artificielle. Des versions améliorées de Siri et Alexa ont été présentées avec des fonctionnalités révolutionnaires — mais pour l’instant, la réalité ne reflète pas ces ambitions, entre retards notables et déploiement limité.

En février, Amazon a dévoilé la nouvelle version Alexa+, reposant sur de l’IA générative. Présentée comme capable de mener des conversations naturelles, de gérer des agendas, voire d’analyser des vidéos, cette version n’a cependant pas encore atteint les utilisateurs comme promis.

Fin mars, aucun testeur n’avait reçu d’unité, et aucun utilisateur réel n’avait pu y accéder. La société a simplement déclaré que le lancement avait commencé de manière très limitée le 31 mars, avec une promesse de déploiement à grande échelle en mai. Mais de nombreuses fonctionnalités annoncées ne figurent pas dans cette première phase.

Du côté d’Apple, la marque avait révélé dès juin 2024 le projet Apple Intelligence, qui devait transformer Siri. L’assistant devait pouvoir se souvenir de détails contextuels, comme les personnes rencontrées récemment selon votre calendrier.

Mais là aussi, la mise en œuvre prend du retard, et certaines vidéos promotionnelles ont même été retirées, signe que tout ne se déroule pas comme prévu.

Si les deux entreprises font face à des défis techniques majeurs pour intégrer l’IA à des produits existants, les critiques s’amplifient contre une communication trop anticipée, dans un marché où la promesse d’IA semble être devenue un incontournable pour séduire les investisseurs.

À terme, Alexa+ devrait être compatible avec la majorité des 600 millions d’appareils Alexa. Mais pour l’instant, elle est réservée à certains Echo Show récents et nécessite un abonnement mensuel de 20 dollars.

Apple, de son côté, a commencé à introduire quelques fonctionnalités d’Apple Intelligence fin 2024, mais les capacités avancées promises comme l’exécution de commandes dans les applications ou l’interaction directe avec le contenu affiché à l’écran ne sont toujours pas disponibles.

En somme, entre pression du marché, complexité technique et manque de clarté sur les délais, une question persiste chez les utilisateurs :

Quand ces promesses deviendront-elles réalité ?