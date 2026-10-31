SCIENCES & TECH Intelligence artificielle

OpenAI fait volte-face sur ses abonnements Pro et double les quotas d’usage

Par

2 minutes de lecture

OpenAI fait volte-face sur ses abonnements Pro et double les quotas d’usage
OpenAI fait volte-face sur ses abonnements Pro et double les quotas d’usage

Sous la pression de ses abonnés les plus dépensiers, OpenAI a renoncé à réduire de moitié les limites d’utilisation de son offre Pro à 200 euros par mois, et a même choisi de les doubler, avec effet immédiat.

La décision devait entrer en vigueur le 30 octobre : les abonnés au forfait Pro 200 de ChatGPT allaient voir leur enveloppe d’usage divisée par deux, sans la moindre baisse de tarif. La réaction des utilisateurs concernés a été suffisamment vive pour que l’entreprise américaine opère un retournement complet la veille de l’échéance. Non seulement OpenAI renonce à la réduction annoncée, mais elle double l’ensemble des quotas pour ses paliers Pro 100, Pro 200 et Pro 500, ainsi que pour l’offre Business Premium.

C’est Thibault Sottiaux, l’un des responsables des produits ChatGPT et Codex, qui a officialisé la décision sur le réseau social X. « Nous avons entendu vos aimables retours et ne réduirons pas les limites d’usage du Pro 200 », a-t-il écrit, avant de préciser que le doublement s’appliquait immédiatement, aussi bien aux abonnés existants qu’aux nouveaux inscrits.

Concrètement, le doublement porte sur l’enveloppe partagée entre ChatGPT Work, conçu pour les tâches longues et complexes, et Codex, l’agent de programmation de la société. Les comptes Pro 200 positionnés au niveau le plus bas de cette gamme rejoignent automatiquement le palier supérieur. Les trois formules fonctionnent sans fenêtre de cinq heures, ce qui ne signifie pas pour autant un accès illimité. Les agents permanents Dots, eux, conservent des limites étendues décomptées séparément. Les abonnés à l’offre Plus, moins onéreuse, ne bénéficient d’aucune modification.

Ce rétropédalage s’inscrit dans une séquence agitée qui a débuté le 10 septembre, quand OpenAI avait dû suspendre les nouvelles inscriptions au Pro 200, débordée par une demande qu’elle ne parvenait plus à absorber. Depuis le 5 octobre, Thibault Sottiaux s’est engagé publiquement à livrer chaque jour une amélioration pour Codex et ChatGPT Work, qu’il s’agisse de gains de vitesse, d’ajustements de quotas ou de mises en cache. L’annonce du doublement porte d’ailleurs la mention « jour 25 » de cette série quotidienne. OpenAI avait également distribué des crédits d’accès à son interface de programmation à ses abonnés Pro et Business dans les jours précédents.

Une incertitude subsiste toutefois. Une chaîne de caractères repérée dans le code de la page de paiement de ChatGPT laisse entrevoir, pour décembre, la fusion des compteurs de ChatGPT et de Codex en une seule réserve commune. Si cette modification se concrétisait, elle pourrait atténuer une partie du bénéfice du doublement annoncé, en faisant puiser conversations et sessions de programmation dans le même quota. Rien n’est déployé ni confirmé à ce stade.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

Plus de Intelligence artificielle

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une