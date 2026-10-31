OpenAI décide de doubler immédiatement les quotas d'utilisation de son abonnement Pro, face à une réaction négative des utilisateurs prévue pour le 30 octobre. Ce retournement, annoncé par Thibault Sottiaux, concerne également les niveaux Pro 100 et 500 ainsi que l'offre Business Premium, malgré des incertitudes sur une possible fusion des quotas prévue pour décembre.

Sous la pression de ses abonnés les plus dépensiers, OpenAI a renoncé à réduire de moitié les limites d’utilisation de son offre Pro à 200 euros par mois, et a même choisi de les doubler, avec effet immédiat.

La décision devait entrer en vigueur le 30 octobre : les abonnés au forfait Pro 200 de ChatGPT allaient voir leur enveloppe d’usage divisée par deux, sans la moindre baisse de tarif. La réaction des utilisateurs concernés a été suffisamment vive pour que l’entreprise américaine opère un retournement complet la veille de l’échéance. Non seulement OpenAI renonce à la réduction annoncée, mais elle double l’ensemble des quotas pour ses paliers Pro 100, Pro 200 et Pro 500, ainsi que pour l’offre Business Premium.

C’est Thibault Sottiaux, l’un des responsables des produits ChatGPT et Codex, qui a officialisé la décision sur le réseau social X. « Nous avons entendu vos aimables retours et ne réduirons pas les limites d’usage du Pro 200 », a-t-il écrit, avant de préciser que le doublement s’appliquait immédiatement, aussi bien aux abonnés existants qu’aux nouveaux inscrits.

Concrètement, le doublement porte sur l’enveloppe partagée entre ChatGPT Work, conçu pour les tâches longues et complexes, et Codex, l’agent de programmation de la société. Les comptes Pro 200 positionnés au niveau le plus bas de cette gamme rejoignent automatiquement le palier supérieur. Les trois formules fonctionnent sans fenêtre de cinq heures, ce qui ne signifie pas pour autant un accès illimité. Les agents permanents Dots, eux, conservent des limites étendues décomptées séparément. Les abonnés à l’offre Plus, moins onéreuse, ne bénéficient d’aucune modification.

Ce rétropédalage s’inscrit dans une séquence agitée qui a débuté le 10 septembre, quand OpenAI avait dû suspendre les nouvelles inscriptions au Pro 200, débordée par une demande qu’elle ne parvenait plus à absorber. Depuis le 5 octobre, Thibault Sottiaux s’est engagé publiquement à livrer chaque jour une amélioration pour Codex et ChatGPT Work, qu’il s’agisse de gains de vitesse, d’ajustements de quotas ou de mises en cache. L’annonce du doublement porte d’ailleurs la mention « jour 25 » de cette série quotidienne. OpenAI avait également distribué des crédits d’accès à son interface de programmation à ses abonnés Pro et Business dans les jours précédents.

Une incertitude subsiste toutefois. Une chaîne de caractères repérée dans le code de la page de paiement de ChatGPT laisse entrevoir, pour décembre, la fusion des compteurs de ChatGPT et de Codex en une seule réserve commune. Si cette modification se concrétisait, elle pourrait atténuer une partie du bénéfice du doublement annoncé, en faisant puiser conversations et sessions de programmation dans le même quota. Rien n’est déployé ni confirmé à ce stade.