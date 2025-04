Une exposition gratuite réunit un siècle de Haute Couture à Paris

C’est une invitation rare et précieuse : du 12 au 15 avril 2025, la maison de ventes Bonhams Cornette de Saint Cyr ouvre gratuitement ses portes aux passionnés de mode pour une exposition exceptionnelle consacrée à cent ans de Haute Couture. Près de 530 pièces signées Chanel, Dior, Balenciaga, Lanvin, Paco Rabanne ou encore Saint Laurent seront présentées avant d’être mises aux enchères le 16 avril. Un événement gratuit et ouvert à tous, à découvrir dans le prestigieux 8e arrondissement de Paris.

Des pièces iconiques, des histoires cousues main

De 1910 à 2010, l’exposition dévoile une sélection rare de créations de couturiers emblématiques. On y admire une robe de soirée Chanel de 1927 brodée de perles, un ensemble de 1983 signé Karl Lagerfeld pour Chanel, ou encore une spectaculaire robe métallique de Paco Rabanne. Une partie de la collection provient d’archives privées, dont celles de l’historienne de la mode Laetitia Hedde, et d’une garde-robe complète confectionnée pour l’épouse d’un diplomate. Les visiteurs pourront aussi découvrir une veste de scène portée par Johnny Hallyday signée Yves Saint Laurent, ainsi qu’un florilège de bijoux couture imaginés par Schiaparelli, Dior ou Galliano. Un rendez-vous gratuit à ne pas manquer pour tous les amoureux de la création et du savoir-faire à la française.