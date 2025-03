Une « épidémie mondiale sans précédent », la France concernée ?

Depuis 1990, la prévalence de l’obésité a plus que doublé dans le monde, une tendance qui inquiète les experts de la santé publique. Une étude publiée dans la revue The Lancet alerte sur une « épidémie mondiale sans précédent » qui touche désormais près de la moitié de la population adulte. Plus d’un milliard d’hommes et 1,1 milliard de femmes sont en situation de surpoids ou d’obésité, tandis que 500 millions de jeunes de moins de 25 ans sont concernés. Cette dernière tranche d’âge est particulièrement préoccupante, avec une augmentation de 244 % des cas en 30 ans.

La répartition mondiale montre que la moitié des personnes en surpoids ou obèses vivent dans seulement huit pays : la Chine, l’Inde, les États-Unis, le Brésil, la Russie, le Mexique, l’Indonésie et l’Égypte. La France, quant à elle, figure parmi les six pays riches les plus touchés, avec près de 50 % de sa population concernée.

Sans mesures rapides, la situation devrait s’aggraver au cours des prochaines décennies. Les projections estiment que d’ici 2050, plus de la moitié des adultes et un tiers des enfants et adolescents souffriront de surpoids ou d’obésité. Le phénomène est particulièrement marqué chez les jeunes, où l’obésité devrait dépasser le surpoids, surtout chez les garçons, avec une augmentation prévue de 121 %. En France, plus de 2 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans seront en surpoids ou obèses à cette échéance.

Cette montée en flèche du surpoids et de l’obésité a des répercussions majeures sur la santé publique. Les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancers liés à l’obésité sont en nette progression. L’étude rappelle qu’à ce rythme, 1,3 milliard de personnes développeront un diabète d’ici 2050, et que les cancers liés à l’excès de poids devraient également augmenter. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le surpoids et l’obésité causent déjà plus de 1,3 million de décès par an dans le monde.

Face à cette menace, les experts plaident pour des actions urgentes afin de freiner la progression de l’obésité et de limiter son impact sur les générations futures.