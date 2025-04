Un nouvel Oscar pour les cascades et scènes d’action spectaculaires !

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé la création d’un Oscar dédié à la meilleure coordination de cascades, qui sera décerné pour la première fois lors de la 100e cérémonie des Oscars.

Les règles d’éligibilité et de vote pour cette nouvelle catégorie seront dévoilées en 2028, pour récompenser les films sortis en 2027, dans le cadre du règlement officiel de cette édition historique. Les détails concernant la présentation de ce prix seront définis ultérieurement par le conseil d’administration de l’Académie et son équipe dirigeante.

Dans un communiqué, Bill Kramer, directeur général de l’Académie, et Janet Yang, sa présidente, ont déclaré :

« Depuis les débuts du cinéma, la coordination des cascades fait partie intégrante de l’art cinématographique. Nous sommes fiers de reconnaître le travail innovant de ces artistes techniques et créatifs, et nous les félicitons pour leur engagement et leur dévouement. »

Jusqu’à présent, seuls deux cascadeurs ont reçu un Oscar honorifique : Yakima Canutt en 1966 et Hal Needham en 2012. Le département « Production et Technologie » de l’Académie compte aujourd’hui plus de 100 professionnels spécialisés dans les cascades, dont plusieurs ont été récemment invités à rejoindre l’institution, reflétant l’intérêt croissant pour cette discipline.

David Leitch, ancien cascadeur devenu réalisateur et producteur (notamment du film The Fall Guy, 2024), a salué cette décision :

« Les cascades sont essentielles à tous les genres cinématographiques et profondément enracinées dans l’histoire de notre industrie — des pionniers comme Buster Keaton, Harold Lloyd et Charlie Chaplin, jusqu’à l’ingéniosité des coordinateurs, chorégraphes et interprètes actuels. C’est une étape longtemps attendue. Avec Chris O’Hara, nous avons passé des années à œuvrer pour ce moment, aux côtés de nombreux professionnels qui se sont battus sans relâche pour une reconnaissance méritée. Merci à l’Académie. »

La dernière catégorie introduite par l’Académie était celle du meilleur travail de direction de casting, créée en 2024, et qui sera décernée pour la première fois lors de la 98e cérémonie des Oscars en 2026, pour les films sortis en 2025.