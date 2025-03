UN MARIAGE, UN BÉBÉ OU LA PORTE ! La Chine pousse ses employés à se marier et avoir des enfants, sous peine de licenciement

Dans un contexte de déclin démographique inquiétant, des entreprises chinoises mettent en place des mesures de plus en plus radicales pour encourager le mariage et la procréation. Alors que la population du pays a diminué pour la troisième année consécutive, Pékin cherche des solutions pour inverser cette tendance. Selon les derniers chiffres, la Chine comptait 1,408 milliard d’habitants à la fin de 2024, soit une perte de 2 millions par rapport à l’année précédente.

L’une des initiatives les plus surprenantes provient de la société « Shandong Shuntian Chemical Group ». Elle a imposé un ultimatum à ses employés célibataires, âgés de 28 à 58 ans : se marier et avoir des enfants avant le 30 septembre 2025, ou risquer un licenciement. Ce type d’ingérence dans la vie privée des travailleurs a suscité des critiques, et l’entreprise a été contrainte de faire marche arrière. Cependant, cette pression sociale n’est pas une première en Chine.

Le groupe Pang Dong Lai, une chaîne de supermarchés, a de son côté récemment annoncé qu’il interdirait les mariages extravagants et les demandes de dotes excessives. Le but ? réduire le coût des mariages et inciter davantage de jeunes à se marier. Ceux qui ne respecteraient pas ces nouvelles règles se verraient privés de certains avantages, comme des congés prolongés.

En 2023, seulement 6,1 millions de mariages ont été célébrés en Chine, soit une chute de 20% par rapport à l’année précédente, le chiffre le plus bas depuis 1986. Ce déclin, couplé à un taux de natalité faible, explique en grande partie les nouvelles politiques mises en place. En parallèle, certaines régions ont même incité les fonctionnaires à « donner l’exemple » en matière de natalité, avec la mise en œuvre de la politique des trois enfants.

Le pays cherche désespérément à renverser la courbe de son déclin démographique, quitte à empiéter sur la vie privée de ses citoyens.