The White Lotus saison 3 : quand la quête du bien-être tourne au malaise en Thaïlande

La série satirique The White Lotus revient avec une troisième saison qui promet d’être encore plus mordante. Après les plages d’Hawaï et les paysages siciliens, c’est en Thaïlande que les nouveaux invités fortunés vont poser leurs valises. Cette fois, le récit s’attarde sur l’obsession contemporaine pour le bien-être et la spiritualité, à travers le prisme du luxe et des inégalités sociales. Dès le premier épisode, diffusé le 17 février sur Max, on découvre un hôtel paradisiaque proposant un programme exclusif de déconnexion numérique et de soins holistiques… pour une clientèle qui peine à lâcher prise.

Dans ce décor somptueux, les nouveaux vacanciers, caricatures d’une élite égocentrique, peinent à s’adapter aux règles du White Lotus Koh Samui. Parmi eux, la famille Ratliff incarne l’hypocrisie du bien-être : un père PDG sur la sellette, une mère accro aux antidépresseurs et des enfants oscillant entre arrogance et quête existentielle. Un trio d’amies d’enfance, interprété par Michelle Monaghan, Leslie Bibb et Carrie Coon, découvre que leurs rivalités ne disparaissent pas avec les massages et la méditation. Ailleurs, un couple improbable, joué par Aimee Lou Wood et Walton Goggins, s’enfonce dans une crise existentielle alors que d’autres personnages semblent cacher de sombres secrets. Comme toujours, Mike White entrelace comédie grinçante et tension dramatique, avec une touche de malaise grandissante.

Outre l’humour acide, cette saison se distingue par une immersion plus marquée dans la culture locale. Contrairement aux précédentes, où les touristes évoluaient principalement dans leur bulle de luxe, The White Lotus s’aventure cette fois dans des villages thaïlandais, des temples bouddhistes et des fêtes traditionnelles. La présence de l’artiste Lisa (Blackpink) et d’autres talents locaux souligne cette volonté d’explorer les contrastes entre les privilégiés et ceux qui les servent. Entre satire sociale et intrigue mystérieuse, cette nouvelle saison s’annonce plus mordante que jamais, explorant jusqu’où les riches sont prêts à aller pour acheter une version édulcorée du bien-être.