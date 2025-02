The Wall Street Journal : l’incroyable portait du cheikh Tahnoun

Depuis son palais orné à Abou Dhabi, le cheikh Tahnoun suit personnellement l’évolution des modèles de langage de grande envergure (LLM) à travers un tableau de bord spécialement conçu pour lui par des chercheurs, accessible sur son téléphone et son ordinateur.

Dans un monde où l’intelligence artificielle (IA) évolue à une vitesse fulgurante, les Émirats arabes unis émergent comme un acteur clé dans ce domaine, portés par la vision et les ambitions du cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, vice-gouverneur d’Abou Dhabi et conseiller à la sécurité nationale. Grâce à sa gestion stratégique et à ses investissements colossaux, le cheikh Tahnoun cherche à positionner les Émirats en tant que hub mondial pour le développement et l’application des technologies de l’intelligence artificielle.

Des investissements ambitieux dans l’intelligence artificielle

Le cheikh Tahnoun supervise deux fonds souverains dont les actifs s’élèvent à environ 1,4 trillion de dollars, en plus de gérer une fortune personnelle considérable. Dans le cadre de son projet ambitieux, il dirige l’initiative MGX, un nouveau fonds d’investissement qui devrait bénéficier d’un financement de plus de 50 milliards de dollars pour soutenir l’IA, en plus d’investissements massifs via la société Group 42, qu’il possède et dirige.

Dans une enquête approfondie, The Wall Street Journal révèle que ces derniers mois, le cheikh Tahnoun a joué un rôle clé dans l’attraction des plus grands dirigeants d’entreprises technologiques mondiales. Il a ainsi rencontré les PDG de sociétés comme Apple, Microsoft et BlackRock, et a visité l’usine Tesla au Texas en compagnie d’Elon Musk. Ces rencontres illustrent l’influence grandissante des Émirats sur la scène mondiale de l’investissement en intelligence artificielle.

Transformer les Émirats en un centre mondial de l’intelligence artificielle

Le journal ajoute que la vision du cheikh Tahnoun ne se limite pas aux investissements financiers. Son objectif est de transformer Abou Dhabi en un centre mondial de l’intelligence artificielle, avec des infrastructures avancées incluant des usines de semi-conducteurs et des centres de données ultramodernes. Les Émirats prévoient également d’attirer des talents internationaux spécialisés en IA et de renforcer leur rôle en tant que partenaire stratégique des grandes entreprises technologiques.

Le cheikh Tahnoun utilise des outils technologiques avancés pour suivre les évolutions de l’IA, notamment un tableau de bord numérique conçu spécialement pour surveiller la performance des modèles d’IA à l’échelle mondiale. Il encourage également l’adoption de ces technologies dans ses diverses entreprises, accélérant ainsi la progression technologique des Émirats.

Selon The Wall Street Journal, depuis son palais d’Abou Dhabi, il suit personnellement les progrès des modèles de langage de grande envergure (LLM) grâce à ce tableau de bord numérique. Il incite les dirigeants de son empire économique à intégrer rapidement l’IA dans leurs activités.

Brad Smith, président de Microsoft, qui collabore étroitement avec le cheikh depuis 2023, a déclaré que Tahnoun possède « le capital nécessaire pour investir dans une ambition extrêmement rapide ».

Lors d’une réunion avec le cheikh Tahnoun, lui et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, ont évoqué un ouvrage de Jeffrey Ding, professeur à l’Université George Washington, qui affirme que l’IA pourrait être la clé de la prochaine phase de croissance économique mondiale.

Tahnoun a immédiatement noté cette référence dans son carnet. Peu de temps après, alors que Ding déjeunait dans son bureau à Washington, un représentant de l’ambassade des Émirats arabes unis a frappé à sa porte et lui a dit : « Je ne trouve pas votre livre dans aucune librairie. Pourrais-je en obtenir deux exemplaires ? » se souvient Smith.

Un esprit compétitif et des passions variées

Alors que son frère s’occupe des relations diplomatiques et de la transformation économique d’Abou Dhabi, Tahnoun cultive ses propres activités parallèles.

Passionné par la compétition, il s’est pris d’affection pour le jeu vidéo Age of Empires, au point d’embaucher un employé de l’entreprise qui l’a développé afin de l’entraîner aux meilleures stratégies.

Il a également transformé un palais de son complexe royal en salle de sport et finance l’une des meilleures équipes cyclistes mondiales, UAE Team Emirates. Il pratique lui-même le cyclisme sur une île proche du palais présidentiel, sillonnée de pistes dédiées. Sa fascination pour les vélos ultralégers Colnago l’a même poussé à ordonner l’acquisition de la marque italienne.

Le cheikh Tahnoun a aussi investi massivement dans le développement du jiu-jitsu brésilien et d’autres formes de lutte. Bobby Razak, réalisateur d’un documentaire sur lui, affirme qu’il a lancé un tournoi financé à grande échelle, devenant « l’équivalent des Jeux olympiques pour notre sport ».

« Il est sans aucun doute l’un des pères fondateurs des arts martiaux mixtes », ajoute Razak, affirmant que ce sport « ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans lui ».

Un intérêt de longue date pour l’intelligence artificielle

L’intérêt du cheikh pour l’IA remonte au début des années 2000, lorsqu’il s’est passionné pour les échecs assistés par ordinateur. Il a alors engagé une équipe d’ingénieurs pour développer Hydra, un programme capable de rivaliser avec les meilleurs joueurs d’échecs au monde.

Erdogan Gunes, un spécialiste des échecs informatisés, se souvient de conversations téléphoniques quotidiennes de plus de deux heures avec le cheikh, où ils analysaient ensemble les parties de Hydra.

En 2017, son intérêt pour l’IA s’est intensifié lorsqu’il a découvert qu’AlphaZero, un programme développé par Google, avait surpassé le meilleur logiciel d’échecs au monde après seulement quatre heures d’apprentissage des règles. Ce programme était bien plus puissant que Hydra, révélant à Tahnoun l’immense potentiel de l’intelligence artificielle, selon ses collaborateurs.

L’année suivante, il a recruté Peng Xiao, ancien directeur de la technologie chez MicroStrategy, pour lancer G42, une entreprise spécialisée dans les applications de l’IA.

À cette époque, la gestion de la richesse d’Abou Dhabi et de sa stratégie économique était entre les mains de son frère, le président des Émirats arabes unis, cheikh Mohammed bin Zayed. Ce dernier avait décidé d’investir une partie des revenus pétroliers de l’émirat dans la diversification économique, jetant les bases du fonds souverain aujourd’hui sous la direction de Tahnoun.

Depuis longtemps, le cheikh Mohammed considérait la technologie comme une pièce essentielle de cette transformation. En 2017, il a lancé une stratégie nationale pour positionner les Émirats comme leader mondial de l’IA d’ici 2031 (objectif ensuite ajusté à une « position de leader mondial »).