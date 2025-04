Sur Netflix, « Demain est un autre jour »pousse à l’introspection amoureuse et personnelle

Depuis sa sortie sur Netflix le 28 mars 2025, Demain est un autre jour ne cesse de faire parler de lui. Portée par Sofia Carson, cette adaptation du roman de Lori Nelson Spielman ne se contente pas de proposer une romance légère : elle pousse les spectateurs à se questionner sur leurs choix de vie, leurs relations amoureuses, et même sur leur bonheur. Avec plus de 24 millions de visionnages et une place de leader dans les classements de la plateforme, le film provoque une véritable onde de choc émotionnelle. Car derrière les paillettes de la comédie romantique se cache un message beaucoup plus profond — au point d’inciter certains à rompre, changer de travail ou repenser leur avenir.

Une quête d’amour… et de soi-même

Alexandra Rose, l’héroïne, découvre après la mort de sa mère une liste de rêves rédigée à l’adolescence. Pour toucher son héritage, elle devra tous les réaliser. Parmi eux : « trouver le grand amour ». Ce défi, loin d’être anodin, devient le fil rouge d’un cheminement personnel. Guidée par les ultimes recommandations de sa mère, Alex s’interroge : son compagnon actuel est-il vraiment celui qu’il lui faut ? Pour y répondre, elle s’appuie sur quatre questions simples mais déterminantes : est-il gentil ? Peut-elle tout lui dire ? La pousse-t-il à se surpasser ? Et l’imagine-t-elle père de ses enfants ? Une méthode qui a séduit de nombreux spectateurs, au point que certains y trouvent un outil pour évaluer leur propre relation.

Un impact réel sur les spectateurs, bien au-delà de l’écran

Derrière la caméra, le réalisateur Adam Brooks a vite compris que son film avait un effet inattendu. Comme l’a confié Sofia Carson à Entertainment Weekly, il recevait régulièrement des retours bouleversants après les projections tests : ruptures amoureuses, démissions, décisions radicales. Le film semble agir comme un miroir, renvoyant à chacun ses insatisfactions enfouies. Sur TikTok, le phénomène s’amplifie : la « life list » est devenue virale, chacun partageant ses rêves d’enfant restés en suspens. Sofia Carson elle-même avoue avoir été inspirée à repenser aux siens, admettant que certaines de ses plus belles réussites n’étaient même pas sur sa propre liste d’adolescente. En réconciliant nostalgie et remise en question, Demain est un autre jour transforme la fiction en moteur de réalité.