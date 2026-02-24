Somme : une femme abattue à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, son compagnon en garde à vue

Une femme d’une trentaine d’années a été tuée par arme à feu dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 février à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, dans la Somme. Le compagnon de la victime a été interpellé et placé en garde à vue. Il s’agit du premier féminicide recensé dans le département depuis le début de l’année 2026.

Les faits se sont produits au domicile des parents du suspect, où le couple résidait. Selon les premiers éléments, les secours ont été alertés vers 00 h 30. À leur arrivée, la victime était déjà décédée.

L’homme s’est rendu sans difficulté aux gendarmes. D’après le procureur de la République d’Amiens, Jean-Philippe Vicentini, il n’était pas connu des services de police. Les circonstances exactes du drame restent à établir.

Une enquête confiée à la gendarmerie d’Abbeville

Les investigations ont été confiées à la compagnie de gendarmerie d’Abbeville. Les enquêteurs devront déterminer le déroulé précis des faits, le contexte du passage à l’acte ainsi que les éventuels antécédents au sein du couple.

Le maire de la commune, Raynald Boulenger, s’est dit bouleversé par ce drame qui frappe cette petite localité de la côte picarde. Selon les chiffres des associations spécialisées, 163 féminicides avaient été recensés en France au 27 décembre 2025. La Fondation des femmes appelle régulièrement à un renforcement des dispositifs de prévention et à la création d’un observatoire national des féminicides.