Tempête Nils : un troisième décès enregistré près de Montauban

Le bilan du passage de la tempête Nils en France s’est alourdi avec la mort d’un homme de 59 ans, décédé neuf jours après avoir été grièvement blessé par la chute d’un arbre près de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne.

Dans la nuit du 11 au 12 février, alors que la tempête balayait le Sud-Ouest, l’homme se trouvait dans son véhicule lorsqu’un arbre déraciné s’est abattu dessus. Technicien en déplacement professionnel à l’usine de production d’eau de Castelsarrasin, il avait été pris au piège dans sa voiture écrasée. Il est décédé samedi soir des suites de ses blessures.

Son employeur, le Syndicat mixte Eaux Confluences (SMEC), a confirmé son décès. Le directeur de la structure et maire de Castelsarrasin, Jean-Philippe Bésiers, lui a rendu hommage, saluant un « collègue dévoué et toujours volontaire ».

Il s’agit de la troisième victime liée à la tempête Nils. Dans le Tarn-et-Garonne, un octogénaire avait perdu la vie après une chute de son échelle le 12 février. La veille, un chauffeur routier était décédé près de Dax, dans les Landes, après avoir été frappé par la chute d’une branche d’arbre.