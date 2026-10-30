Depuis le début des manifestations lycéennes, 83 enquêtes sont ouvertes sur les interventions policières, révélant des préoccupations autour de l'usage de la force. Les investigations visent à établir les faits concernant d'éventuels manquements professionnels. Les conclusions pourraient influencer les pratiques de maintien de l'ordre face à de telles mobilisations.

Depuis le début du mouvement lycéen, 83 enquêtes ont été confiées à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Ce chiffre témoigne de l’ampleur des signalements concernant les interventions des forces de l’ordre lors des mobilisations. Les investigations portent sur des faits susceptibles de constituer des manquements professionnels ou des infractions pénales. Leur ouverture ne signifie toutefois pas que les policiers et gendarmes concernés ont commis des violences illégales : les circonstances de chaque intervention doivent encore être examinées.

Les manifestations lycéennes ont donné lieu à plusieurs épisodes de tension entre les participants et les forces de sécurité, notamment aux abords des établissements scolaires et lors de rassemblements dans l’espace public. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont alimenté les interrogations sur certaines techniques d’intervention, parmi lesquelles l’utilisation de gaz lacrymogène, les interpellations et le recours à la force pour disperser des groupes. Les enquêtes confiées aux services d’inspection doivent permettre d’établir les faits à partir des témoignages, des vidéos disponibles et des éventuels enregistrements réalisés par les caméras-piétons. Elles peuvent également conduire à examiner les consignes données aux agents et les conditions dans lesquelles les opérations de maintien de l’ordre ont été conduites. Le nombre de 83 procédures ne permet cependant pas, à lui seul, de déterminer combien d’agents sont mis en cause ni combien de dossiers pourraient déboucher sur des sanctions.

Le maintien de l’ordre face à la mobilisation des jeunes

La multiplication des enquêtes relance le débat sur les méthodes employées lors des manifestations impliquant des adolescents. Les forces de l’ordre ont pour mission d’assurer la sécurité des personnes, de prévenir les dégradations et de permettre l’exercice du droit de manifester. Leur action reste encadrée par des règles imposant que l’usage de la force soit nécessaire et proportionné aux circonstances. La présence de mineurs dans les rassemblements appelle une vigilance particulière, notamment lors des opérations de dispersion et des interpellations. Les syndicats policiers soulignent régulièrement les difficultés rencontrées par les agents lorsque des manifestations dégénèrent, tandis que les organisations de défense des droits demandent un contrôle rigoureux des interventions susceptibles d’avoir entraîné des blessures. Ces préoccupations ne sont pas incompatibles : la protection des manifestants et celle des fonctionnaires constituent deux exigences du maintien de l’ordre.

Les conclusions des 83 enquêtes seront déterminantes pour apprécier la nature et la gravité des faits signalés. Certaines procédures pourraient être classées si aucune infraction ou faute n’est établie, tandis que d’autres pourraient conduire à des poursuites judiciaires ou à des sanctions disciplinaires. L’IGPN et l’IGGN interviennent dans des cadres distincts, selon que les faits concernent des policiers ou des gendarmes, et leurs investigations ne se substituent pas aux décisions de l’autorité judiciaire. Au-delà des responsabilités individuelles, ces dossiers pourraient également nourrir les réflexions sur l’encadrement des opérations de maintien de l’ordre et la formation des agents confrontés à des mobilisations de jeunes. Pour les familles, les lycéens et les forces de sécurité, l’enjeu est désormais d’obtenir des réponses précises sur les interventions contestées, sans préjuger des conclusions des investigations en cours.