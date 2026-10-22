Louise, Gabriel, Léon, Jeanne… Ces vieux prénoms français qui séduisent toujours les parents en 2026

Les prénoms anciens, tels que Louise et Gabriel, connaissent un regain d'intérêt en 2026, séduisant les jeunes parents français. D'après les données de 2025, ces choix traditionnels, porteurs d'histoire et d'élégance, témoignent d'une volonté de préserver un patrimoine culturel familial, malgré la diversité des prénoms modernes.

Les prénoms anciens connaissent un succès remarquable auprès des jeunes parents français. Longtemps associés aux générations des grands-parents et arrière-grands-parents, Louise, Gabriel, Léon, Louis, Alice ou encore Jules figurent désormais parmi les choix les plus populaires. Selon les dernières données de l’Insee et portant sur les naissances de 2025, plusieurs prénoms utilisés depuis des siècles occupent les premières places des classements nationaux. Une tendance qui traduit un attrait persistant pour les prénoms traditionnels, souvent appréciés pour leur histoire, leur élégance et leur caractère intemporel.

Chez les filles, Louise arrive en tête avec 3 070 naissances enregistrées en 2025. Ce prénom, particulièrement répandu au début du XXe siècle, a progressivement retrouvé les faveurs des familles. D’autres prénoms anciens connaissent également un succès important : Rose a été attribué à 2 320 petites filles, Adèle à 2 225 et Alice à 2 130. Agathe, avec 2 000 naissances, confirme également cette préférence pour les prénoms classiques. Jeanne, Suzanne, Madeleine, Marguerite ou encore Joséphine témoignent, à des degrés divers, de l’intérêt des parents pour des prénoms associés à l’histoire familiale et au patrimoine culturel français.

Gabriel, Louis et Léon : les prénoms masculins d’autrefois reviennent en force

Du côté des garçons, les prénoms traditionnels dominent également une partie du classement. Gabriel arrive en première position avec 4 625 naissances en 2025. D’origine hébraïque et utilisé depuis l’Antiquité, ce prénom traverse les siècles sans perdre son attractivité. Louis, porté par de nombreux rois de France, occupe la cinquième place avec 3 260 naissances, tandis que Jules arrive juste derrière avec 3 040 nouveau-nés. Arthur, prénom ancien associé notamment à la tradition médiévale, a été donné à 2 875 garçons. Léon, particulièrement populaire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, atteint 2 835 naissances et figure lui aussi parmi les dix prénoms masculins les plus attribués.

D’autres prénoms historiques continuent de séduire les familles françaises. Paul, Henri, Augustin, Émile, Marcel, Gaspard, Victor ou encore Charles appartiennent à un répertoire traditionnel qui conserve une place dans les maternités. Certains rappellent l’histoire monarchique, d’autres les grandes figures littéraires, religieuses ou politiques. Leur popularité actuelle ne signifie cependant pas que tous connaissent la même progression. Les données nationales mettent surtout en évidence la coexistence de prénoms très anciens redevenus particulièrement fréquents et d’autres qui demeurent des choix plus confidentiels. L’histoire d’un prénom ne suffit donc pas à prédire son succès auprès des nouvelles générations.

Pourquoi les jeunes parents redécouvrent les prénoms de leurs arrière-grands-parents

Ce retour des prénoms anciens s’explique notamment par l’évolution des goûts et la recherche de références familières. Après plusieurs décennies marquées par l’apparition ou la diffusion de nouveaux prénoms, des familles se tournent vers des choix perçus comme intemporels. Les prénoms courts, faciles à prononcer et associés à plusieurs générations semblent particulièrement appréciés. La transmission familiale joue également un rôle : donner à un enfant le prénom d’un grand-parent ou d’un ancêtre permet parfois de préserver une histoire personnelle. Les références littéraires, historiques et culturelles contribuent aussi à entretenir l’intérêt pour ces appellations traditionnelles.

L’année 2026 confirme ainsi la visibilité des prénoms anciens dans les tendances françaises, même si les statistiques définitives des naissances de cette année ne sont pas encore disponibles. Les données les plus récentes de l’Insee s’arrêtent à 2025 et ne permettent donc pas d’établir un classement officiel pour 2026. Une chose apparaît néanmoins dans les dernières statistiques : des prénoms utilisés depuis plusieurs siècles restent capables de rivaliser avec les choix plus contemporains. Louise, Gabriel, Louis, Jules et Léon illustrent cette continuité entre les générations. Loin d’être simplement des souvenirs du passé, ces prénoms continuent de s’inscrire dans l’histoire des familles françaises.