Semaine de l’IA de Dubaï le 21 avril: une plateforme mondiale pour les meilleures pratiques en intelligence artificielle

La semaine de l’intelligence artificielle de Dubaï, organisée par le centre de Dubaï pour les applications de l’intelligence artificielle — une initiative de la fondation pour le futur de Dubaï — débutera le lundi 21 avril et se poursuivra pendant cinq jours, jusqu’au 25 avril.

Mohammed Abdullah Al Gergawi, vice-président du conseil d’administration et directeur général de la fondation pour le futur de Dubaï, a affirmé que l’organisation de cette semaine représente une étape clé dans la trajectoire des Émirats arabes unis et de Dubaï vers la réalisation de leurs objectifs futurs et de leurs stratégies nationales intégrées. L’objectif est d’accélérer l’adoption des applications de l’intelligence artificielle dans les secteurs public et privé et de développer des solutions innovantes et percutantes.

Il a ajouté que cet événement réunira les esprits les plus brillants et les experts du monde entier, afin de concevoir des solutions intelligentes au service de l’humanité et de multiplier les opportunités de développement futur. Il constituera également une plateforme mondiale de référence pour mettre en lumière les meilleures pratiques en matière d’adoption et d’innovation en intelligence artificielle.

La Semaine de l’IA de Dubaï comprendra neuf événements majeurs répartis dans toute la ville, attirant plus de 10 000 participants — experts et spécialistes provenant de 100 pays. Son programme prévoit plus de 150 sessions principales, tables rondes et ateliers, avec la participation de plus de 180 intervenants des Émirats et du monde entier, pour débattre du futur de l’IA et de son impact dans divers secteurs.

Plus de 15 délégations internationales prendront part aux activités, venant notamment de la Corée du Sud, du Canada, de l’Inde, de l’Australie, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Afrique du Sud, des États-Unis et d’autres pays encore. De plus, plus de 25 grandes entreprises technologiques mondiales, telles que Google, Microsoft, Meta, IBM, Gartner et Swift, partageront leur expertise et leur vision du futur. Les participants auront également l’occasion de découvrir plus de 140 expériences interactives variées.

Parmi les temps forts de l’événement, le Défi international de l’intelligence artificielle se tiendra les 22 et 23 avril aux Emirates Towers à Dubaï. Ce défi, l’un des plus importants au monde, mettra en compétition des spécialistes du prompt engineering (l’art de formuler des instructions précises pour l’IA générative), qui devront démontrer leurs compétences dans l’utilisation d’outils comme ChatGPT, Midjourney et autres, afin de produire du contenu original dans un délai limité.

Cet événement confirme la position de Dubaï comme l’un des centres mondiaux émergents de l’innovation en intelligence artificielle.