Windows 11 : Microsoft cède enfin sur le menu contextuel et prépare une réinstallation depuis le cloud

Microsoft propose une mise à jour préliminaire pour Windows 11, permettant aux utilisateurs de personnaliser le menu contextuel du clic droit, répondant ainsi à une longue demande. Cette mise à jour inclut également Cloud Rebuild, une option de réinstallation du système depuis le cloud, accessible même en cas d'échec de démarrage.

Microsoft déploie une mise à jour préliminaire de Windows 11 qui permet aux utilisateurs de personnaliser le menu du clic droit, une fonctionnalité réclamée depuis le lancement du système. La même mise à jour introduit une option de réinstallation à distance baptisée Cloud Rebuild.

Depuis le lancement de Windows 11, le menu contextuel accessible par un clic droit de la souris constituait l’une des critiques les plus récurrentes adressées à Microsoft. L’entreprise avait revu l’organisation de ce menu en profondeur, reléguant des commandes habituelles derrière une rangée d’icônes peu intuitives ou sous un sous-menu supplémentaire intitulé « Afficher plus d’options ». Des années de réflexes acquis s’en trouvaient contrariés, au point que certains utilisateurs avaient recours à des scripts ou des outils tiers pour retrouver l’ergonomie antérieure.

La mise à jour préliminaire KB5127936, compatible avec les versions 26H2 et 25H2 de Windows 11, apporte une réponse directe à cette frustration. Un bouton « Personnaliser le menu » permettra désormais de choisir quelles commandes apparaissent au premier niveau du menu contextuel, de les réordonner selon ses habitudes, et de gérer la visibilité des extensions tierces, qu’elles figurent dans le menu principal ou dans un sous-menu. Des commandes natives comme « Envoyer vers » ou « Créer un raccourci » pourront être activées ou désactivées à la demande.

Le déploiement s’effectuera de manière progressive avant d’être généralisé à l’ensemble des appareils sous Windows 11 lors de la disponibilité officielle de la mise à jour.

La même mise à jour introduit une seconde nouveauté d’importance : Cloud Rebuild, une option de récupération du système permettant de réinstaller Windows 11 directement depuis les serveurs de Microsoft, y compris lorsque le système ne parvient plus à démarrer. L’image du système d’exploitation et les pilotes nécessaires sont téléchargés depuis Windows Update, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un support externe ou d’une image de récupération préparée à l’avance.

Microsoft qualifie Cloud Rebuild de fonctionnalité de récupération, mais son comportement se rapproche davantage d’une installation vierge : les applications et les fichiers personnels ne sont pas conservés. Les utilisateurs soucieux de la confidentialité de leurs données auront toutefois la possibilité d’effacer l’intégralité du disque système avant la réinstallation.

Le calendrier de cette annonce coïncide avec la publication des résultats financiers trimestriels de Microsoft, qui font état d’un recul persistant des revenus liés aux licences Windows vendues avec les nouveaux ordinateurs personnels.