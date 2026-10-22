À 16 ans, ce prodige belge est déjà docteur en physique quantique et veut prolonger la vie humaine

Laurent Simons, prodige belge de 16 ans, a obtenu un doctorat en physique quantique à 15 ans et poursuit un deuxième doctorat en sciences médicales. Sa recherche se concentre sur le lien entre physique, médecine et intelligence artificielle pour développer des organes artificiels, avec un objectif ambitieux : prolonger la vie humaine.

À seulement 16 ans, Laurent Simons possède déjà un parcours universitaire que de nombreux chercheurs mettent plusieurs décennies à accomplir. Ce jeune Belge originaire d’Ostende a obtenu son doctorat en physique quantique à l’âge de 15 ans, après avoir soutenu sa thèse le 17 novembre 2025 à l’université d’Anvers. Une réussite exceptionnelle qui fait de lui l’un des plus jeunes titulaires d’un doctorat au monde. Ses travaux portaient notamment sur les polarons de Bose dans les superfluides et les supersolides, des phénomènes complexes étudiés dans le domaine de la physique quantique. Alors que la plupart des adolescents de son âge poursuivent leurs études secondaires, Laurent Simons s’intéresse déjà aux applications médicales des recherches scientifiques les plus avancées.

Son parcours scolaire témoigne d’une précocité exceptionnelle. Laurent Simons a terminé l’école primaire vers l’âge de 6 ans, avant d’achever ses études secondaires à seulement 8 ans. À 9 ans, il entame une formation en ingénierie électrique à l’université de technologie d’Eindhoven, aux Pays-Bas, avant de poursuivre son cursus en physique à l’université d’Anvers. Il obtient une licence en physique à 11 ans, puis un master à 12 ans. Il effectue également un séjour de recherche à l’Institut Max-Planck d’optique quantique, en Allemagne. En novembre 2025, il franchit une nouvelle étape en devenant docteur, à un âge où la plupart des étudiants n’ont pas encore commencé leur cursus universitaire.

Un deuxième doctorat consacré à la médecine et à l’intelligence artificielle

Loin de vouloir s’arrêter après cette réussite, Laurent Simons s’est engagé dans un deuxième doctorat, cette fois dans le domaine des sciences médicales. Il poursuit ses recherches en Allemagne, au sein d’une équipe scientifique spécialisée notamment dans les technologies d’imagerie du corps humain. Ses centres d’intérêt associent la physique, les sciences médicales et les nouvelles technologies, avec une attention particulière portée aux possibilités offertes par l’intelligence artificielle. Cette nouvelle orientation lui permet d’explorer les liens entre les découvertes scientifiques fondamentales et leurs applications potentielles dans le traitement des maladies.

Derrière cette ambition se trouve une motivation personnelle qui remonte à son enfance. Laurent Simons a expliqué à plusieurs reprises vouloir développer des organes artificiels et contribuer à prolonger la vie humaine. Cette volonté serait notamment née des problèmes cardiaques rencontrés par ses grands-parents. Le jeune chercheur souhaite ainsi utiliser les progrès de la science pour améliorer le fonctionnement du corps humain et repousser certaines limites biologiques. Il a même évoqué son ambition de créer des « super-humains », une expression qui traduit son intérêt pour les technologies capables d’améliorer les capacités physiques et la longévité. Ces projets restent toutefois des objectifs de recherche à long terme et non des avancées médicales déjà réalisées.

Un jeune scientifique qui attire l’attention internationale

La trajectoire de Laurent Simons suscite depuis plusieurs années l’intérêt des médias et des milieux scientifiques internationaux. Sa rapidité d’apprentissage, ses diplômes obtenus très jeune et sa capacité à évoluer dans des domaines complexes lui ont valu une importante médiatisation. Sa famille a également expliqué avoir été approchée par des entreprises et des investisseurs intéressés par son potentiel. Malgré cette attention, le jeune Belge poursuit ses travaux dans un environnement universitaire. Son parcours illustre les possibilités offertes par des formations accélérées, même si celles-ci demeurent exceptionnelles et nécessitent un accompagnement adapté aux capacités et aux besoins de chaque étudiant.

Il pourrait encore consacrer plusieurs décennies à la recherche scientifique. Son passage de la physique quantique aux sciences médicales témoigne d’une volonté d’explorer plusieurs disciplines pour répondre à une même interrogation : comment les progrès technologiques pourraient-ils contribuer à améliorer la santé humaine et à prolonger la vie ? La création d’organes artificiels fonctionnels et la lutte contre le vieillissement constituent des défis scientifiques considérables, qui mobilisent déjà de nombreuses équipes de recherche dans le monde. Si rien ne permet aujourd’hui de prédire les découvertes que réalisera le jeune Belge, son parcours académique demeure exceptionnel. À un âge où beaucoup commencent seulement à envisager leur avenir professionnel, Laurent Simons a déjà obtenu un doctorat et poursuit une ambition scientifique qui pourrait l’occuper pendant toute sa carrière.