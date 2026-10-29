Discord annonce l'indexation de messages sur 63 000 serveurs publics par Google, visant à accroître sa visibilité. À partir de mi-décembre, les échanges seront accessibles en ligne, tout en préservant certains garde-fous, dont le masquage des identités. Cette évolution soulève des inquiétudes quant à la confidentialité des utilisateurs.

La plateforme de messagerie communautaire va rendre indexables par Google les messages publiés sur plus de 63 000 serveurs publics. En Europe, une protection partielle s’applique par défaut, mais ne couvre pas l’ensemble des données exposées.

Discord franchit un cap dans sa stratégie de visibilité en ligne : à partir de la mi-décembre, les messages échangés sur ses serveurs publics pourront remonter dans les résultats de Google et d’autres moteurs de recherche. La plateforme, qui revendique des dizaines de millions d’utilisateurs actifs, a annoncé cette évolution fin octobre dans un billet officiel.

Sont concernés les serveurs que leurs administrateurs ont volontairement inscrits dans l’annuaire public de Discord, accessible via le bouton « Découvrir » de l’interface. Ces communautés, au nombre de plus de 63 000, doivent compter au moins 1 000 membres et huit semaines d’existence. Chacune se verra attribuer dès le 16 novembre une page web accessible sur l’internet ouvert. L’indexation des messages par les moteurs de recherche interviendra ensuite, progressivement, à partir de la mi-décembre.

La plateforme a posé plusieurs garde-fous : aucun message antérieur à la mi-décembre ne sera repris, les pseudonymes et avatars des membres resteront masqués, les comptes d’adolescents sont exclus du dispositif, et tout message supprimé disparaît des pages concernées. Un message publié et non effacé demeure en revanche exposé indéfiniment.

La logique commerciale derrière cette décision est lisible : Discord cherche à reproduire le modèle qui a propulsé Reddit en tête des résultats de recherche, ses fils de discussion constituant une mine d’informations pratiques que Google valorise fortement. Les millions de salons de Discord, jusqu’ici invisibles pour les moteurs, représentent un volume considérable de contenus potentiellement utiles, perdus dans le flux quotidien des échanges.

Pour les utilisateurs européens, dont les Français, le réglage autorisant l’affichage individuel de leurs messages sur le web est désactivé par défaut. Cette protection s’applique également au Royaume-Uni, au Canada, au Brésil, en Australie et en Corée du Sud, Discord invoquant des contraintes légales propres à ces territoires. Les résidents de ces pays souhaitant participer au dispositif peuvent l’activer manuellement dans leurs paramètres de confidentialité. Partout ailleurs dans le monde, c’est l’inverse : l’exposition est active d’emblée, et c’est à l’utilisateur de la couper.

Cette protection individuelle ne règle cependant pas tout. Dès le 16 novembre, les pages publiques des serveurs afficheront des résumés générés automatiquement à partir des discussions récentes, et ce quel que soit le choix des membres. Seuls les administrateurs de serveurs ont la main pour désactiver cette fonctionnalité, depuis les réglages de présence web de leur communauté.

Le contraste avec la posture passée de Discord n’échappe pas aux observateurs : au printemps 2024, la plateforme avait banni les comptes liés à Spy.pet, un service qui aspirait les conversations de quelque 14 000 serveurs pour les revendre, et envisageait des poursuites contre ses opérateurs. La frontière entre collecte non autorisée et indexation consentie reste ténue aux yeux de nombreux utilisateurs, qui n’avaient pas nécessairement anticipé que leurs échanges publics deviendraient un jour trouvables via une simple recherche en ligne.