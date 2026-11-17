La multiplication des comptes numériques accroît les risques de cybercriminalité, rendant les mots de passe insuffisants pour la protection des données personnelles. Les experts conseillent d'adopter des mesures renforcées, comme l'authentification multifacteur et des mots de passe uniques, pour limiter les intrusions et les fraudes.

Messageries électroniques, réseaux sociaux, banques en ligne ou plateformes administratives : les Français utilisent quotidiennement de nombreux services numériques. Mais la multiplication des comptes augmente aussi les risques de piratage. Face aux techniques de plus en plus sophistiquées des cybercriminels, les spécialistes de la sécurité informatique recommandent de renforcer les protections au-delà du simple mot de passe.

Le mot de passe reste l’un des principaux moyens de sécuriser l’accès aux services numériques. Pourtant, son efficacité dépend largement des habitudes des utilisateurs. L’emploi d’une combinaison trop simple, la réutilisation d’un même mot de passe sur plusieurs plateformes ou le partage involontaire d’identifiants peuvent faciliter les intrusions. Les cybercriminels exploitent notamment les bases de données compromises lors de fuites d’informations pour tenter d’accéder à d’autres comptes. Lorsqu’une personne utilise les mêmes identifiants pour sa messagerie, ses achats en ligne et ses réseaux sociaux, une seule fuite peut suffire à mettre en danger plusieurs services.

Les tentatives d’hameçonnage constituent une autre menace importante. Cette technique consiste à envoyer un message frauduleux qui imite une entreprise, une administration ou un établissement bancaire afin d’inciter la victime à communiquer ses informations personnelles. Les courriels et SMS peuvent annoncer un problème de livraison, un remboursement ou une suspension de compte pour provoquer une réaction rapide. Certains sites frauduleux reproduisent presque parfaitement l’apparence des plateformes officielles. Les utilisateurs peuvent ainsi transmettre leurs identifiants sans se rendre compte qu’ils se trouvent sur une page contrôlée par des escrocs. Même un mot de passe complexe ne protège pas contre sa divulgation volontaire à un faux interlocuteur.

La double authentification devient une protection essentielle

Pour limiter ces risques, les spécialistes recommandent d’activer l’authentification multifacteur lorsque les services le permettent. Ce dispositif ajoute une vérification supplémentaire au moment de la connexion, par exemple au moyen d’une application dédiée, d’une clé de sécurité ou d’un code temporaire. Ainsi, la possession du mot de passe ne suffit plus nécessairement à accéder au compte. Les applications d’authentification et les clés physiques offrent généralement une meilleure protection que les codes reçus par SMS contre certaines formes d’attaque. Les clés d’accès, également appelées « passkeys », se développent aussi comme une alternative aux mots de passe traditionnels.

La protection des données personnelles repose également sur des habitudes simples. Utiliser un mot de passe différent pour chaque service, privilégier un gestionnaire de mots de passe et installer régulièrement les mises à jour de sécurité permettent de réduire les risques. Il est également recommandé de vérifier attentivement l’adresse des sites avant de saisir des informations confidentielles et de ne jamais transmettre un code de connexion à un tiers. En cas de piratage présumé, changer rapidement les identifiants concernés et vérifier les connexions actives constitue une première mesure de protection. À mesure que les démarches administratives et les activités quotidiennes se dématérialisent, la sécurité numérique devient un enjeu essentiel pour les particuliers.