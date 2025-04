Samedi sous tension : les orages débarquent par l’ouest, le nord-est profite encore du soleil

La météo du samedi 12 avril marque la fin de la parenthèse printanière. La dépression Olivier, en provenance de l’Atlantique, entraîne une dégradation du temps par l’ouest, tandis que l’est du pays profite d’un dernier sursaut de douceur.

Le début de journée s’annonce contrasté. Le soleil brille franchement dans le nord-est malgré quelques gelées matinales localisées, notamment en Alsace et Lorraine. En revanche, les nuages s’amoncellent déjà sur l’ouest, annonçant les premières perturbations. Le sud-est reste globalement sec mais sous un ciel plus couvert. Les températures oscillent entre 5°C dans les plaines du nord-est et jusqu’à 15°C sur la côte atlantique.

Après-midi agitée à l’ouest, chaleur presque estivale à l’est

L’instabilité s’installe franchement dès l’après-midi avec des averses localement orageuses sur la Bretagne, la Touraine et jusqu’en Île-de-France. À l’opposé, l’air chaud se maintient dans l’est, où les températures grimpent jusqu’à 26°C sous l’effet du foehn en Alsace. Autour de la Méditerranée, la grisaille persiste sans réelle menace.

En soirée, les orages s’intensifient dans le sud-ouest, touchant en particulier l’Aquitaine et les contreforts des Pyrénées. Le reste du pays conserve un temps doux mais de plus en plus instable. Dimanche, la perturbation progressera vers le sud-est avec de possibles pluies soutenues à surveiller, notamment entre Provence, Alpes et Cévennes.