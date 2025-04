Ruines de l’abbaye de Saint-Maur : un vestige médiéval à redécouvrir

Fondée au VIIe siècle et détruite en grande partie au XVIIIe, l’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés a marqué l’histoire religieuse et culturelle de l’Île-de-France. Grâce à une visite guidée organisée par la Société d’histoire et d’archéologie de Saint-Maur, les curieux peuvent aujourd’hui parcourir les vestiges de cette ancienne institution bénédictine, et en apprendre davantage sur son influence au Moyen Âge.

Un lieu de pèlerinage majeur du Val-de-Marne

C’est en 639, à la suite de la mort du roi Dagobert, qu’une communauté de moines s’installe à Saint-Maur, érigeant l’une des premières églises du site. Rapidement, l’abbaye devient un lieu de rassemblement religieux important, notamment grâce à la présence des reliques de saint Maur, censées guérir des maux comme l’épilepsie ou la goutte. Autour de l’an mil, l’église est reconstruite plus largement pour accueillir un afflux de pèlerins en route vers Rome. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, l’abbaye atteint son apogée et se distingue comme la seule grande abbaye bénédictine du Val-de-Marne.

Au fil des siècles, les lieux subissent plusieurs transformations. Abandonnée à partir du XVIIe siècle, l’abbaye est démantelée dès 1750, ne laissant derrière elle que quelques éléments épargnés par le temps et les destructions.

Une visite guidée au cœur des derniers vestiges

La visite proposée le samedi 12 avril à 10h, accessible dès 11 ans, invite à une immersion dans ce patrimoine partiellement préservé. Le parcours traverse le parc de l’abbaye, aujourd’hui site inscrit aux Monuments Historiques, et permet de découvrir la tour Rabelais du XIVe siècle, classée depuis 1924, un mur du cellier roman, le chevet de la chapelle Notre-Dame-des-Miracles, ou encore les ruines de l’église abbatiale du XIIIe siècle. Pour les plus curieux, les galeries souterraines du site sont également accessibles, lampe torche recommandée.

Ce parcours commenté par un membre de l’association “Le Vieux Saint-Maur” est aussi l’occasion de revenir sur les travaux de sauvegarde engagés dès les années 1970, lorsqu’un chantier bénévole a permis de sauver les ruines menacées de destruction. Le tarif de la visite est fixé à 7 euros, et le rendez-vous est accessible en RER A, arrêt Saint-Maur Créteil. Une plongée rare dans un patrimoine oublié, à la croisée de l’histoire religieuse et de l’archéologie locale.