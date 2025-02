Risques cardiaques méconnus

Beaucoup d’hommes connaissent les principaux facteurs médicaux pouvant favoriser les maladies cardiovasculaires, comme l’hypertension, l’hypercholestérolémie ou l’obésité.

Problèmes de santé augmentant le risque cardiaque

Cependant, certaines recherches ont mis en évidence d’autres troubles de santé qui, bien qu’ils partagent des facteurs de risque avec les maladies cardiaques, peuvent aussi accroître les risques de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. Parmi eux figurent les maladies des gencives, la dysfonction érectile, l’artériopathie périphérique et les infections urinaires.

Selon le Dr Michael Gavin, cardiologue au « Beth Israel Deaconess Medical Center » affilié à Harvard :

« Ces problèmes ne sont pas forcément perçus comme un danger pour le cœur, mais ils peuvent être des signaux d’alerte à ne pas négliger. »

Voici un éclairage sur ces affections et leur lien avec la santé cardiovasculaire :

Maladies des gencives

D’après l’Académie américaine de parodontologie, les personnes atteintes de parodontite présentent un risque de maladie cardiaque deux à trois fois supérieur à la moyenne. Le Dr Gavin explique :

« Cette inflammation chronique constitue un facteur aggravant pour de nombreux problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires. »

Il est donc essentiel d’adopter une bonne hygiène bucco-dentaire : se brosser les dents au moins deux fois par jour, utiliser du fil dentaire quotidiennement et consulter un dentiste tous les six mois pour prévenir la parodontite et éviter la perte des dents.

Dysfonction érectile

Un trouble de l’érection peut être un indicateur précoce d’un risque accru de maladie cardiaque. En effet, des études montrent que la dysfonction érectile peut précéder une crise cardiaque ou un AVC de plusieurs années.

Le Dr Gavin souligne que :

« La dysfonction érectile et les maladies cardiovasculaires partagent des facteurs de risque communs tels que l’âge, le tabagisme, l’obésité et le diabète. »

Ce trouble peut aussi révéler des anomalies de la circulation sanguine liées à l’accumulation de plaques dans les artères, réduisant le flux sanguin vers le cœur et les autres organes, y compris le pénis.

Ainsi, il est recommandé de consulter un médecin en cas de troubles de l’érection, car cela peut permettre d’identifier et de traiter d’éventuels problèmes cardiovasculaires sous-jacents.

Artériopathie périphérique

L’artériopathie périphérique (PAD) se caractérise par un rétrécissement des artères irriguant les muscles des jambes, souvent causé par des dépôts graisseux. Cette réduction du flux sanguin entraîne des douleurs dans les jambes lors de la marche, qui disparaissent au repos.

Le Dr Gavin met en garde :

« Un blocage dans les artères des jambes peut être le signe d’obstructions similaires dans celles du cœur ou du cerveau, augmentant ainsi le risque de crise cardiaque ou d’AVC. »

Bien qu’il n’existe pas de traitement curatif pour cette maladie, il est possible d’en ralentir la progression en adoptant un mode de vie sain : une alimentation équilibrée, l’arrêt du tabac et une activité physique régulière. Dans certains cas, une intervention médicale peut être nécessaire pour restaurer la circulation sanguine. Un traitement à base d’aspirine à faible dose et de statines peut également être prescrit pour prévenir les complications cardiovasculaires.

Infections urinaires

Une hypothèse suggère que les infections urinaires pourraient favoriser les événements cardiovasculaires en raison de la réponse inflammatoire qu’elles déclenchent. Le corps produit alors des globules blancs pour lutter contre l’infection, ce qui augmente l’agrégation des plaquettes sanguines et favorise la formation de caillots pouvant obstruer les artères du cœur ou du cerveau.

Chez l’homme, ces infections touchent généralement l’urètre, mais peuvent s’étendre à la vessie, la prostate ou les reins.

Les symptômes les plus courants incluent des mictions fréquentes, des brûlures en urinant, une urine trouble à l’odeur forte ou la présence de sang dans l’urine. Chez certains hommes âgés, une fièvre inexpliquée ou un état de confusion peuvent être les seuls signes visibles.

Le traitement repose sur la prise d’antibiotiques prescrits par un médecin. Pour limiter les risques de récidive, il est conseillé de bien s’hydrater, d’uriner dès que le besoin se fait sentir et d’adopter des pratiques sexuelles sécurisées.