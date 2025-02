Révélation du secret de la transformation du VIH en une forme infectieuse

Une équipe de chercheurs de l’Institut Max Planck de Biochimie, en collaboration avec les universités de Heidelberg et de Yale, a mis en lumière une étape cruciale dans le cycle de vie du VIH.

En utilisant la microscopie électronique cryogénique et l’analyse d’images informatiques, les chercheurs ont pu développer des modèles tridimensionnels de haute précision des protéines virales. De manière inattendue, ils ont découvert que le « peptide de séparation 2 », l’un des six composants résultant de la division du Gag, est le facteur déclencheur du réarrangement de la matrice. Ce peptide se fixe à la matrice et provoque son agglutination de manière différente, ce qui aide le virus à fusionner plus rapidement avec les cellules cibles.

Briggs déclare : « En 2021, nous avons obtenu les premières données structurelles sur la matrice, mais nous n’avions pas pu comprendre pourquoi elle se réarrangeait pendant la maturation. Dans cette étude, nous avons pu produire des images tridimensionnelles plus détaillées, ce qui nous a permis de mieux comprendre ce processus. »

James Stacey et Dominique Hríbek, les auteurs principaux de l’étude, expliquent que « la matrice virale contient un pocket dans sa forme mature, et il était précédemment pensé qu’une substance lipidique de la membrane s’y associait. Mais nous avons découvert que le ‘peptide de séparation 2’ est celui qui se lie à ce pocket, ouvrant la possibilité d’une cible médicamenteuse future. »

Briggs souligne que « le VIH-1 est l’un des virus les plus étudiés, mais il reste des étapes cruciales de sa réplication que nous n’avons pas encore entièrement comprises. »