TikTok lance un nouvel outil pour identifier les vidéos créées par intelligence artificielle, afin de protéger les personnalités publiques des usurpations d'identité. Face à la montée des deepfakes et à la difficulté de discerner le vrai du faux, la plateforme cherche à assurer la transparence des contenus et à prévenir la désinformation.

Face à la multiplication des vidéos générées par intelligence artificielle, TikTok annonce un nouvel outil destiné à mieux identifier les contenus mettant en scène des personnalités publiques. Cette initiative intervient alors que les images et les voix artificielles deviennent de plus en plus difficiles à distinguer des enregistrements authentiques. Pour la plateforme, l’enjeu est de limiter les risques d’usurpation d’identité, de désinformation et de manipulation de l’opinion.

Les vidéos créées ou modifiées par intelligence artificielle représentent un défi croissant pour les réseaux sociaux. Grâce aux progrès des technologies génératives, il est désormais possible de reproduire de manière convaincante le visage, les expressions ou la voix d’une personnalité. Ces contenus peuvent relever de la création artistique ou de la satire, mais ils peuvent également servir à diffuser de fausses déclarations, promouvoir des escroqueries ou attribuer à une personne des comportements qu’elle n’a jamais eus. TikTok entend renforcer ses moyens de détection afin de mieux distinguer les vidéos authentiques des contenus artificiels.

Le dispositif annoncé cible notamment les contenus mettant en scène des personnalités publiques, particulièrement exposées aux détournements de leur image. Responsables politiques, artistes, sportifs et influenceurs peuvent être concernés par des vidéos susceptibles de tromper les internautes. La difficulté réside dans la rapidité de circulation de ces publications, qui peuvent atteindre un public considérable avant même que leur authenticité soit contestée. L’identification précoce des contenus artificiels devient donc un enjeu important pour les plateformes.

Une réponse à la progression des deepfakes

Les deepfakes, ces vidéos ou enregistrements artificiels reproduisant l’apparence d’une personne, ont gagné en réalisme au cours des dernières années. Leur production ne nécessite plus nécessairement des compétences techniques avancées. Des outils accessibles au grand public permettent de générer des images animées, de modifier des visages ou de reproduire certaines caractéristiques vocales. Cette démocratisation favorise de nouveaux usages créatifs, mais elle facilite également la fabrication de contenus trompeurs.

Pour TikTok, la détection constitue une première étape. Une vidéo identifiée comme artificielle ne présente pas automatiquement un caractère illégal ou mensonger. La plateforme doit donc distinguer les créations autorisées des contenus qui cherchent à tromper les utilisateurs. Cette distinction est particulièrement sensible lorsqu’une vidéo concerne un débat politique, une campagne électorale ou une personnalité faisant l’objet d’une controverse.

La transparence des contenus devient un enjeu majeur

Les plateformes numériques sont confrontées à des attentes croissantes concernant la transparence des contenus générés par intelligence artificielle. L’étiquetage, les dispositifs de reconnaissance et les mécanismes de signalement peuvent contribuer à informer les internautes sur l’origine d’une publication. Leur efficacité dépend toutefois de la capacité des systèmes à reconnaître des contenus produits à l’aide de technologies différentes, parfois modifiés après leur création.

L’initiative de TikTok illustre ainsi une transformation plus large de l’environnement numérique. À mesure que les outils génératifs progressent, la question n’est plus seulement de savoir si une image peut être créée artificiellement, mais comment établir sa provenance et son authenticité. Pour les personnalités publiques comme pour les utilisateurs ordinaires, la confiance dans les contenus diffusés sur les réseaux sociaux devient un enjeu central.