14% des conducteurs aux États-Unis s’endorment au volant

Un nouveau sondage a révélé que 14 % des Américains admettent s’endormir au volant, ce qui rend les routes américaines particulièrement dangereuses. Cette statistique alarmante, issue d’une enquête réalisée par la compagnie d’assurance Erie et rapportée par l’agence de presse allemande, montre une augmentation continue du nombre de conducteurs s’endormant en conduisant depuis 2020. Pour faire face à cette menace croissante de conduite en état de somnolence, le sondage met en lumière les dangers d’un manque de sommeil et propose des solutions pratiques pour améliorer la qualité du sommeil avant de conduire, afin d’éviter que les conducteurs ne s’endorment au volant. Il identifie également les principaux facteurs responsables du manque de sommeil chez les Américains.



Les résultats du sondage ont été publiés en début de mois, lors du mois national de la lutte contre la conduite distraite. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) aux États-Unis recommandent aux adultes de dormir au moins 7 heures par nuit en moyenne. Cependant, le sondage révèle qu’une grande partie des Américains ne respectent pas cette recommandation. Plus de la moitié des participants dorment moins de 7 heures par nuit, tandis qu’environ 11 % d’entre eux dorment 4 heures ou moins par jour.



Le plus grand pourcentage des participants, soit 43 %, a déclaré dormir entre 5 et 6 heures en moyenne. Un manque de sommeil peut entraîner une altération de la pensée, une baisse de la vigilance, une augmentation de la somnolence et d’autres problèmes.

La somnolence accrue peut affecter la capacité à se concentrer, à réfléchir clairement, à réagir rapidement et à accomplir des tâches quotidiennes.



L’enquête a également déterminé les moments où les conducteurs sont les plus fatigués et les plus susceptibles d’avoir des accidents. Selon 42 % des participants, les Américains sont les plus fatigués lorsqu’ils conduisent entre 22 h et 3 h du matin. Le deuxième moment le plus dangereux est tôt le matin, entre 3 h et 10 h.