Dans une étape historique, la société LoneStar, en collaboration avec « Fission », a lancé la première infrastructure de centre de données sur la surface de la Lune, à bord de la fusée SpaceX Falcon 9, qui a décollé mercredi en direction de la Lune.

La fusée transporte des unités de stockage Pascari SSDs, spécialement conçues pour les centres de données, et chargées de données clients de LoneStar. Elle devrait atterrir sur la Lune le 4 mars.

Cette initiative marque la première étape vers la construction d’un centre de données spatial massif, dont la capacité pourrait atteindre le pétaoctet dans le futur, selon un rapport publié par le site « Tech Crunch ».

Chris Stott, fondateur et PDG de LoneStar, a révélé que l’idée de construire un centre de données dans l’espace est née en 2018, dans le but de fournir un environnement sûr pour stocker des données à l’abri des menaces terrestres telles que les catastrophes naturelles et les cyberattaques.

Stott a déclaré : « La chose la plus précieuse que l’humanité possède aujourd’hui, ce sont les données, qui sont même plus précieuses que le pétrole. »

Technologie avancée et mission sans précédent

LoneStar a collaboré avec Fission, un leader des solutions de stockage spatial, qui a précédemment fourni des technologies de stockage pour le rover Perseverance de la NASA sur Mars.

Selon Michael Woo, directeur général de Fission, l’entreprise a conçu des unités de stockage avancées capables de résister aux conditions extrêmes de l’espace.

La technologie a été soumise à des tests intensifs depuis 2021 pour garantir sa fiabilité, car elle ne peut pas être facilement réparée une fois arrivée sur la Lune.

Le premier modèle prototype a réussi ses tests début 2024, ouvrant la voie au lancement des données vers la surface de la Lune pour la première fois.

Clients divers

Les données stockées comprennent des informations de gouvernements recherchant des solutions pour la gestion des catastrophes, des agences spatiales testant des modèles d’intelligence artificielle avancés, ainsi que le groupe musical « Imagine Dragons », qui a envoyé un clip vidéo dans le cadre de l’expérience.

Les centres de données spatiaux : l’avenir du stockage

Avec la demande croissante pour l’intelligence artificielle et l’informatique avancée, de nombreuses entreprises se tournent vers l’espace comme une solution révolutionnaire pour le stockage des données, profitant de l’énergie solaire illimitée et de la capacité de stockage massive.

Si cette expérience réussit, LoneStar prévoit de lancer six satellites spécialisés dans le stockage de données d’ici 2030, ce qui pourrait entraîner une véritable révolution dans le monde du stockage en nuage.

Stott déclare : « Il y a 60 ans, les ordinateurs de la mission Apollo fonctionnaient avec 2 Ko de mémoire, et maintenant nous envoyons 8 To vers la Lune. »