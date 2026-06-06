Mali : Paris dénonce des « accusations sans fondement » après la condamnation d’un diplomate français à 20 ans de prison

La France a vivement réagi après la condamnation à vingt ans de réclusion criminelle d’un agent diplomatique français par la justice malienne. Reconnu coupable d’« atteinte à la sûreté de l’État », le ressortissant français a également été frappé d’une interdiction de séjour de vingt ans sur le territoire malien et condamné au paiement d’une amende. Le ministère français des Affaires étrangères a immédiatement contesté ce jugement, dénonçant des accusations qu’il juge infondées.

Dans un communiqué, le Quai d’Orsay a rappelé que l’agent concerné exerçait une mission officielle de coopération sécuritaire au sein de l’ambassade de France à Bamako. Les autorités françaises assurent qu’aucune implication de la France dans une quelconque tentative de déstabilisation du Mali n’a jamais existé, directement ou indirectement. Paris maintient depuis son arrestation en août 2025 que les poursuites engagées contre lui reposent sur des éléments sans fondement.

Des accusations de complot contre les autorités de transition

Le diplomate, identifié comme Yann V., avait été interpellé le 13 août 2025 lors d’une opération menée par la Sécurité d’État malienne. Selon les autorités de Bamako, il aurait été arrêté aux côtés de plusieurs officiers des Forces armées maliennes. Ces militaires, depuis radiés de l’armée, sont eux aussi accusés d’avoir participé à un réseau d’espionnage et de complot contre les institutions de la transition.

Selon l’accusation, ce groupe préparait des actions destinées à déstabiliser le pouvoir en place dans le but de favoriser un coup d’État. Le procès s’est tenu devant la chambre criminelle spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Plusieurs sources judiciaires maliennes ont confirmé le verdict prononcé à l’encontre du diplomate français, tandis que les officiers maliens impliqués dans l’affaire n’ont pas encore été jugés.

Une affaire sur fond de crise diplomatique

Cette condamnation intervient dans un contexte de fortes tensions entre Bamako et Paris. Depuis l’arrivée au pouvoir de la junte militaire à la suite des coups d’État de 2020 et 2021, les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées. Les autorités maliennes ont progressivement mis fin à leur coopération militaire avec la France et se sont rapprochées de nouveaux partenaires, notamment la Russie.

Confronté depuis plus d’une décennie à l’expansion des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique, le Mali traverse une crise sécuritaire majeure. Dans ce climat de défiance envers les partenaires occidentaux, cette affaire judiciaire risque d’alimenter davantage les tensions diplomatiques entre Bamako et Paris, déjà profondément fragilisées ces dernières années.