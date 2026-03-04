Le procès pour viols visant Tariq Ramadan devant la cour criminelle départementale de Paris a été interrompu et ne reprendra finalement que jeudi à 14 heures. Les magistrats attendent toujours le rapport médical des spécialistes chargés d’évaluer l’état de santé de l’accusé, hospitalisé depuis plusieurs jours à Genève.

L’audience s’était ouverte lundi en l’absence du prédicateur de 63 ans. Ses avocats ont indiqué qu’il souffrait d’une poussée de sclérose en plaques nécessitant une prise en charge médicale en Suisse. Deux neurologues mandatés par la juridiction doivent déterminer si son état lui permet de comparaître, mais leur expertise reste incomplète en raison d’examens supplémentaires en cours.

Expertise médicale toujours attendue

Tant que ce rapport n’aura pas été remis, la cour ne pourra pas décider si le procès doit se poursuivre ou être renvoyé à une date ultérieure, comme le demande la défense. Le ministère public s’est montré sceptique face à cette situation : lundi, l’avocat général a estimé que l’accusé multipliait les démarches pour éviter sa comparution et a même requis la délivrance d’un mandat d’arrêt international.

Tariq Ramadan doit être jugé jusqu’au 27 mars pour des faits de viols présumés sur trois femmes, qui auraient eu lieu entre 2009 et 2016 et qu’il conteste. Déjà condamné en Suisse pour un autre viol, l’islamologue encourt dans ce dossier une peine pouvant atteindre vingt ans de réclusion criminelle.