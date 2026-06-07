Laval : un homme avoue avoir étranglé son ex-conjointe, une information judiciaire pour meurtre ouverte

Un homme de 32 ans a reconnu avoir tué son ex-conjointe de 39 ans, retrouvée morte le 4 juin dans un appartement de Laval, en Mayenne. Interpellé jeudi à Paris après avoir lui-même contacté les forces de l’ordre, il a admis lors de sa garde à vue avoir étranglé la victime. Les premières constatations médico-légales ont confirmé que la mort était bien due à une strangulation.

La découverte du corps de la victime avait immédiatement conduit les enquêteurs à s’intéresser à son ancien compagnon, dont elle était séparée depuis plusieurs mois. Les investigations menées dans les heures suivant le drame ont permis de localiser rapidement le suspect. Celui-ci a été arrêté à la gare Montparnasse, à Paris, après avoir quitté Laval en train et signalé sa présence aux policiers dans l’intention de se rendre.

Le suspect invoque un geste de défense

Au cours de ses auditions, l’homme a reconnu les faits tout en affirmant avoir agi dans le cadre d’une altercation avec son ex-compagne. Selon ses déclarations, il aurait étranglé la victime pour se défendre. Les enquêteurs poursuivent désormais leurs investigations afin de déterminer précisément le déroulement des événements et d’établir les circonstances exactes du décès.

Le parquet de Laval a précisé qu’aucune procédure antérieure pour violences intrafamiliales n’avait été enregistrée concernant ce couple. Le mis en cause avait toutefois déjà fait l’objet de condamnations judiciaires pour des faits sans lien avec cette affaire, notamment pour conduite sans permis et vol.

Une enquête désormais confiée à la justice du Mans

Compte tenu de la qualification criminelle des faits, le parquet de Laval s’est dessaisi du dossier au profit du parquet du Mans. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre par conjoint, permettant la saisine d’un juge d’instruction chargé de poursuivre les investigations. Le suspect devait être présenté à un magistrat instructeur afin que soient décidées les suites judiciaires de l’affaire.

Le drame laisse derrière lui trois enfants âgés de 11, 9 et 5 ans. Cette affaire intervient dans un contexte où les violences conjugales demeurent une préoccupation majeure en France. Selon les dernières statistiques officielles, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente.