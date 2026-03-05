Un corps brûlé a été découvert mardi matin à Ternay, au sud de Lyon, et les enquêteurs cherchent à déterminer s’il s’agit de la victime d’un enlèvement spectaculaire survenu la veille sur une autoroute de l’agglomération. Le cadavre n’a pas encore été formellement identifié, mais plusieurs éléments laissent penser qu’il pourrait s’agir de l’homme enlevé lundi après un accident provoqué.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une voiture transportant un auto stoppeur aurait été percutée volontairement par un autre véhicule en fin d’après midi à la sortie sud de Lyon. L’accident aurait immobilisé la voiture sur le bord de l’autoroute. L’homme serait alors sorti du véhicule et aurait tenté de fuir en sautant d’un pont d’une hauteur d’environ six mètres.

Une enquête ouverte pour meurtre en bande organisée

Après sa chute, une infirmière présente sur place aurait tenté de lui porter secours. Mais plusieurs hommes arrivés depuis le véhicule impliqué dans la collision l’auraient rejoint, agressant la secouriste avant d’emporter de force la victime, selon une source policière.

Le parquet a confié l’enquête à la police judiciaire pour meurtre en bande organisée, enlèvement et séquestration. Les investigations doivent notamment établir si l’homme enlevé lundi est bien celui dont le corps a été retrouvé calciné le lendemain dans la commune de Ternay.