Une femme de 35 ans a été condamnée à deux ans de prison avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Toulon après avoir tenté d’embarquer avec près de 30 kilos de cannabis. Elle avait été arrêtée le 28 février alors qu’elle s’apprêtait à prendre un ferry à destination de la Corse depuis le port varois.

Les stupéfiants, dissimulés dans deux valises à roulettes, ont été découverts lors d’un contrôle aux rayons X. Les agents du port ont alerté la police après avoir repéré un contenu suspect dans les bagages, qui contenaient de nombreux pains de résine de cannabis.

Un transport rémunéré selon la prévenue

Placée en garde à vue, la suspecte a expliqué aux enquêteurs avoir récupéré la drogue à Marseille et avoir accepté de la transporter jusqu’en Corse contre la somme de 10 000 euros. Elle a indiqué avoir accepté cette mission en raison de difficultés financières.

Originaire des Bouches du Rhône et mère de deux enfants, la prévenue n’était jusque là pas connue de la justice. Son véhicule a été saisi dans le cadre de la procédure. L’enquête se poursuit pour identifier les personnes à l’origine du trafic.