Pfizer met fin au développement d’un traitement contre l’obésité

Selon l’agence Associated Press, la société Pfizer a annoncé l’arrêt du développement de son traitement oral potentiel contre l’obésité, après avoir atteint la phase la plus coûteuse et la plus avancée des essais cliniques.

La firme a précisé qu’elle cessait les études sur le danuglipron, après qu’un participant à l’un des essais ait subi une lésion hépatique potentiellement liée au médicament, laquelle s’est résolue une fois le traitement arrêté.

Le danuglipron était entré en phase 3 des essais cliniques, étape généralement ultime avant de soumettre un traitement aux autorités sanitaires pour approbation.

Un responsable de Pfizer a toutefois précisé, dans un communiqué, que la société poursuivait le développement d’autres traitements contre l’obésité, actuellement à un stade précoce de recherche.

Un marché prometteur

Les traitements contre l’obésité représentent aujourd’hui l’un des secteurs les plus prometteurs et lucratifs pour l’industrie pharmaceutique.

À titre d’exemple, le médicament Zepbound, lancé par Eli Lilly, a généré près de 5 milliards de dollars de ventes en 2024, lors de sa première année complète sur le marché. Cependant, les traitements phares actuels comme Zepbound ou Wegovy (produit par Novo Nordisk) sont administrés par injection.

De nombreuses entreprises cherchent donc à développer des formes orales pour répondre aux besoins des patients réticents aux injections quotidiennes.

Entre succès commercial et accès limité

Malgré leur succès commercial, ces traitements restent difficiles d’accès pour de nombreux patients, notamment en raison :

de pénuries récentes,

ou d’une couverture santé insuffisante.

Les laboratoires Lilly et Novo Nordisk ont récemment annoncé des réductions de prix, mais ces médicaments restent coûteux, atteignant plusieurs centaines de dollars par mois, ce qui les rend inaccessibles à certaines personnes non assurées.

Une porte-parole de Pfizer a confirmé que cette décision, annoncée lundi, impliquait également l’arrêt des essais combinant le danuglipron avec d’autres médicaments pour le traitement de l’obésité.