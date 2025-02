Elon Musk choisit un pays arabe pour développer un réseau de transport interne de véhicules autonomes

Loin des domaines de la technologie, de l’intelligence artificielle et de l’exploration spatiale, l’entrepreneur américain Elon Musk a annoncé son intention de lancer un nouveau projet visant à réinventer le transport urbain. Plutôt que de se tourner vers les grandes villes occidentales, il a choisi les Émirats Arabes Unis, et plus spécifiquement Dubaï, pour commencer ce projet, comme le rapporte le site « Interesting Engineering ».

Il est prévu que la société « Boring », célèbre pour ses projets ambitieux de tunnels de transport, construise un réseau souterrain de 17 kilomètres pour accueillir des véhicules autonomes à travers Dubaï. La ville, reconnue pour son développement urbain rapide, fait face à des défis liés à l’espace et à l’environnement.

À mesure que la ville grandit, la demande pour des solutions de transport plus efficaces augmente, ce qui rend le projet de Musk particulièrement pertinent. Les tunnels souterrains pourraient réduire la congestion en surface et limiter l’impact écologique des infrastructures supplémentaires.

Lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, Musk a annoncé sa collaboration avec le ministre d’État aux Affaires de l’Intelligence Artificielle des Émirats, Omar Al Olama, en affirmant : « Les gens seront impressionnés dès qu’ils auront l’occasion d’essayer ce système. »

Le système a été baptisé « Dubai Loop », et il est conçu pour transporter jusqu’à 20 000 passagers par heure. Il comprendra plus de 100 stations pour connecter les principaux centres de transport et points d’intérêt à travers la ville, garantissant ainsi une expérience de transport public complète pour les habitants comme pour les visiteurs.

Un des avantages majeurs du transport souterrain est sa capacité à échapper aux températures extrêmes caractéristiques de la région. Musk a précisé que l’environnement souterrain restera plus frais, même lors de fortes chaleurs, offrant ainsi une expérience de voyage plus agréable.

La sécurité est un élément crucial dans la conception de « Boring ». Dans un projet similaire à Las Vegas, l’entreprise a assuré que les tunnels étaient conçus pour permettre une évacuation sûre en cas d’urgence. De plus, elle a précisé qu’il n’y avait aucun danger à l’intérieur des tunnels, lesquels sont équipés d’un système de ventilation double conçu pour gérer la fumée en cas d’incendie. Ces mesures de sécurité visent à rassurer le public quant à la sécurité du réseau souterrain.

Bien que le projet « Dubai Loop » soit encore en développement, aucun calendrier précis n’a été annoncé pour le début de sa réalisation. La construction d’un système aussi complexe pourrait prendre plusieurs années, mais s’il réussit, il pourrait offrir une solution face aux défis d’expansion urbaine dans des villes comme Dubaï.

Avec la présentation publique de ce projet, tous les regards sont tournés vers Musk et la société « Boring » pour savoir s’ils pourront répondre aux besoins des villes en pleine croissance, tout en trouvant un juste équilibre entre innovation et concrétisation.