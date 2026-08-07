Deux ONG qualifient de crime de guerre l’attaque israélienne ayant tué la journaliste libanaise Amal Khalil

Human Rights Watch et Amnesty International ont conclu que l’attaque israélienne du 22 avril dans le sud du Liban, qui a coûté la vie à la journaliste Amal Khalil et grièvement blessé la caméraman Zeinab Faraj, constituait un crime de guerre apparent. L’armée israélienne nie avoir délibérément visé des journalistes.

Les deux organisations ont publié des rapports distincts sur les événements survenus dans la ville d’al-Tiri, où les deux femmes couvraient l’actualité pour le journal al-Akhbar et en tant que caméraman indépendante. Selon la reconstruction établie par Human Rights Watch à partir de photos, vidéos, témoignages de Faraj et de premiers secouristes, ainsi que d’un message de la Croix-Rouge libanaise à l’armée israélienne, les faits se sont déroulés sur plusieurs heures.

Vers 14h30 heure locale, une première frappe a touché un véhicule circulant devant les deux journalistes, tuant deux hommes qu’elles connaissaient, Ali Bazzi et Mohammed al-Hourani. Khalil et Faraj ont alors abandonné leur voiture pour se réfugier près d’un bâtiment voisin. Elles ont contacté la Croix-Rouge libanaise, et à 15h00, la force de maintien de la paix de l’ONU au Liban (Unifil) a transmis à l’armée israélienne une demande d’accès au site pour les secourir.

Une deuxième frappe, survenue entre 15h21 et 15h42, a atteint le véhicule stationné des journalistes, blessant Khalil. Les deux femmes se sont alors réfugiées à l’intérieur du bâtiment, qui a été détruit par une troisième frappe vers 16h25. Des drones quadricoptères israéliens ont semblé surveiller les deux femmes tout au long de l’attaque.

« Les drones se sont approchés extrêmement près, passant par le toit éventré. À moins d’un mètre. Je me couvrais le visage, pensant à une vidéo que j’avais vue où un drone tuait quelqu’un de cette façon. Je pensais qu’il allait exploser dans mon visage. Les drones ne portaient pas d’explosifs visibles, mais ils planaient et provoquaient une peur constante », a déclaré Faraj à Amnesty International.

Une équipe de la Croix-Rouge libanaise a pu pénétrer dans la ville après 17h00, mais les secouristes ont essuyé le tir d’une grenade paralysante larguée par drone et ont dû se retirer sans avoir pu récupérer Khalil. Des photographies examinées par HRW montrent des dommages sur l’ambulance de la Croix-Rouge libanaise, compatibles selon l’organisation avec des tirs d’armes légères. Un rapport de l’hôpital gouvernemental de Tebnin indique que Khalil était vraisemblablement encore en vie lorsque les secouristes ont été contraints de quitter les lieux vers 17h53. Elle est décédée vers 19h00 d’un arrêt cardiaque, après avoir subi une blessure à la tête provoquant de graves hémorragies. Son corps n’a été récupéré qu’aux alentours de 23h00.

L’armée israélienne a affirmé à la BBC que les trois frappes visaient deux membres du Hezbollah et que l’incident faisait l’objet d’une révision interne. Elle n’a pas répondu aux questions complémentaires sur l’objectif des deuxième et troisième frappes, et a indiqué « regretter tout dommage causé à des journalistes ».

HRW et Amnesty estiment que les forces israéliennes « savaient ou auraient dû savoir » que les deux femmes étaient des civiles. Les attaques délibérées contre des civils sont interdites par le droit international humanitaire. « Il ne peut y avoir aucune justification à cibler des civiles qui cherchaient refuge pour se mettre en sécurité », a déclaré Heba Morayef, directrice Moyen-Orient d’Amnesty. Ramzi Kaiss, chercheur Liban pour HRW, a ajouté : « Les meurtres répétés de journalistes par les forces israéliennes témoignent d’une volonté éhontée de commettre des atrocités sans craindre aucune conséquence. »

Les deux organisations appellent à une enquête indépendante et demandent au Liban d’accepter la juridiction de la Cour pénale internationale. Selon le Comité pour la protection des journalistes, 27 journalistes et professionnels des médias ont été tués depuis le début de l’année, dont neuf au Liban et sept en Israël, en Cisjordanie occupée et à Gaza.