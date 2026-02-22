Un missile russe frappe une usine Oreo dans l’est de l’Ukraine, affirme le chef de la diplomatie

Une usine de biscuits Oreo située dans l’est de l’Ukraine a été touchée samedi par un missile russe, a affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, dans un message publié sur le réseau social X. Il s’agit de la deuxième fois que cette installation est endommagée depuis le début de l’invasion russe en 2022.

Selon le ministre, aucun décès n’est à déplorer, mais un bâtiment de production a été endommagé. L’usine se trouve à Trostyanets et appartient au groupe agroalimentaire américain Mondelez International, basé à Chicago, qui produit notamment les biscuits Oreo et Ritz, le chocolat Toblerone ainsi que les chewing-gums Trident.

Ni l’entreprise ni le Kremlin n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires samedi soir. Dans son message, Andrii Sybiha a estimé que « lorsque les missiles russes frappent de tels sites, ils ne visent pas seulement l’Ukraine », ajoutant qu’ils touchent également « les intérêts commerciaux américains en Europe ».

Cette même usine avait déjà été gravement endommagée en 2022 lors des premières phases de l’offensive russe. Trostyanets, située dans une région proche de la frontière russe, a été le théâtre de combats intenses au début du conflit, avant d’être reprise par les forces ukrainiennes.

Les frappes russes contre des infrastructures industrielles et énergétiques ukrainiennes se poursuivent régulièrement depuis le début de la guerre. Kiev accuse Moscou de cibler délibérément des installations civiles et économiques afin d’affaiblir l’économie du pays, ce que la Russie conteste en affirmant viser des objectifs militaires ou stratégiques.