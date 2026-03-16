L’Iran estime que ses relations avec les pays du Golfe doivent faire l’objet d’un « examen sérieux » à la lumière de la guerre opposant les États-Unis et Israël à Téhéran, tout en rejetant toute responsabilité dans les attaques contre des installations pétrolières saoudiennes. C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur iranien en Arabie saoudite, Alireza Enayati, dans un entretien accordé à Reuters.

Selon le diplomate, les tensions actuelles dans la région rendent nécessaire une réflexion approfondie sur la coopération entre les États voisins. « Nous sommes voisins et nous ne pouvons pas nous passer les uns des autres ; un examen approfondi s’impose », a-t-il affirmé, en réponse à une question sur l’impact de la guerre sur les relations entre l’Iran et les monarchies du Golfe.

Alireza Enayati a également critiqué ce qu’il considère comme une dépendance excessive de la région envers des puissances extérieures. Selon lui, une plus grande coopération régionale entre les six membres du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que l’Irak et l’Iran, pourrait favoriser la stabilité et la prospérité du Moyen-Orient.

Depuis le début du conflit le 28 février, les États arabes du Golfe ont été confrontés à une vague d’attaques de missiles et de drones. Plus de 2 000 frappes ont été recensées, visant notamment des bases militaires américaines, des missions diplomatiques et des infrastructures énergétiques stratégiques dans la région.

Les Émirats arabes unis figurent parmi les pays les plus touchés par ces attaques. Les frappes ont également ciblé des ports, des aéroports, des hôtels et des bâtiments résidentiels et administratifs dans plusieurs États du Golfe.

Malgré les accusations formulées par plusieurs gouvernements de la région, Téhéran continue de nier toute implication dans les attaques contre les installations pétrolières saoudiennes. Ces tensions interviennent alors que l’Iran et l’Arabie saoudite avaient renoué leurs relations diplomatiques en 2023 après des années d’hostilité, une normalisation qui apparaît aujourd’hui fragilisée par l’escalade militaire dans la région.