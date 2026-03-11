Un tribunal du Sri Lanka a ordonné que les corps de 84 marins iraniens tués lors d’une attaque contre un navire de guerre soient remis à l’ambassade d’Iran, ont rapporté mercredi plusieurs médias locaux.

Les marins se trouvaient à bord du navire militaire iranien IRIS Dena, touché la semaine dernière par une torpille tirée par un sous-marin américain au large des côtes sri-lankaises, selon les informations rapportées. L’incident est survenu alors que le bâtiment revenait d’un exercice naval organisé par Inde.

La décision judiciaire a été prise à la suite d’une demande déposée par la police portuaire de Galle, dans le sud du pays. Les corps des marins sont actuellement conservés à la morgue de l’hôpital national de la ville.

Par ailleurs, les autorités sri-lankaises ont accordé des visas d’entrée de 30 jours à 208 membres d’équipage d’un second navire iranien qui a rencontré des problèmes mécaniques dans la même zone maritime.

Selon le vice-ministre sri-lankais de la Défense, Aruna Jayasekera, ces marins ont été accueillis temporairement dans le pays après avoir demandé assistance. L’incident survient dans un contexte de tensions internationales accrues liées au conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, qui a déjà provoqué des perturbations sur les marchés mondiaux de l’énergie et du commerce maritime.