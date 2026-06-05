Royaume-Uni : des enquêtes complexes visant Andrew Mountbatten-Windsor et Peter Mandelson pourraient durer plus d’un an

Les enquêtes ouvertes au Royaume-Uni visant Andrew Mountbatten-Windsor et l’ancien ministre Peter Mandelson devraient se prolonger bien au-delà d’un an, selon le procureur général britannique. Les deux dossiers, distincts mais sensibles, portent sur des soupçons liés à leurs relations avec le financier américain déchu Jeffrey Epstein.

Le directeur des poursuites publiques, Stephen Parkinson, a indiqué jeudi que la complexité des affaires rendait improbable toute résolution rapide. Il a souligné qu’il serait « erroné de se concentrer sur un seul événement ou une seule transaction », laissant entendre que les investigations couvrent des faits multiples et étalés dans le temps.

Andrew Mountbatten-Windsor fait l’objet d’une enquête pour suspicion de manquement à ses fonctions publiques, notamment en lien avec un possible partage d’informations sensibles avec Jeffrey Epstein lorsqu’il occupait un rôle officiel entre 2001 et 2011. Les autorités examinent également des allégations selon lesquelles une femme aurait été emmenée en 2010 dans une résidence à Windsor à des fins sexuelles.

De son côté, Peter Mandelson est visé par une enquête portant sur des accusations selon lesquelles il aurait transmis des informations sensibles sur les marchés financiers à Epstein durant la période du krach économique, alors qu’il occupait des fonctions gouvernementales. Les deux hommes ont été arrêtés séparément en février après la publication de millions de documents par le département américain de la Justice.

Ni Andrew Mountbatten-Windsor ni Peter Mandelson n’ont été inculpés à ce stade. Tous deux ont nié les accusations portées contre eux, tout en reconnaissant regretter leur association passée avec Jeffrey Epstein, figure centrale de multiples scandales judiciaires internationaux.

Ces enquêtes, qui impliquent des enjeux politiques et institutionnels importants, devraient ainsi s’inscrire dans la durée. Les autorités britanniques insistent sur la nécessité de poursuivre des investigations approfondies avant toute conclusion, dans un contexte particulièrement sensible pour les institutions publiques du Royaume-Uni.