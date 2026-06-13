Nucléaire iranien : Washington évoque un nouvel accord de paix alors que les termes de l’accord de 2015 restent au cœur des débats

Les États-Unis affirment être sur le point de signer un accord de paix visant à mettre fin à la guerre de trois mois avec l’Iran, selon des déclarations américaines rapportées vendredi, même si les détails de ce possible compromis n’ont pas encore été rendus publics.

Il n’est pas encore clair dans quelle mesure cet éventuel accord s’inspirerait ou s’écarterait du Plan d’action global commun (JCPOA) signé en 2015 entre l’Iran et plusieurs grandes puissances, dont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Cet accord visait à limiter le programme nucléaire iranien en échange d’un allègement progressif des sanctions internationales.

Le texte de 2015 prévoyait notamment que le temps nécessaire à l’Iran pour produire une arme nucléaire soit allongé, passant de quelques mois à environ un an grâce à des restrictions sur ses capacités d’enrichissement. Téhéran a toutefois toujours affirmé que son programme nucléaire était exclusivement civil et n’avait pas d’objectif militaire.

L’accord prévoyait également une levée progressive des sanctions internationales visant plusieurs secteurs clés de l’économie iranienne, notamment le pétrole, le gaz, la pétrochimie, la banque, le transport maritime et l’industrie automobile. Les restrictions concernaient aussi le commerce de l’or, des minéraux, ainsi que certaines transactions financières internationales.

Les États-Unis et l’Union européenne avaient également retiré plusieurs entités iraniennes, dont la Banque centrale, de leurs listes de sanctions, ouvrant la voie à une reprise partielle des échanges économiques. Washington avait en outre autorisé certaines importations, comme les produits alimentaires et les tapis iraniens, ainsi que la vente d’avions commerciaux.

Cet accord avait été remis en cause en 2018, lorsque Donald Trump, alors président des États-Unis, avait décidé de retirer unilatéralement Washington du JCPOA et de rétablir les sanctions contre l’Iran. Téhéran avait progressivement commencé à s’en affranchir à partir de 2019, entraînant une dégradation continue du cadre diplomatique.

Selon les éléments rapportés vendredi, la situation actuelle reste incertaine, alors que les contours d’un nouvel accord potentiel n’ont pas encore été détaillés par les parties concernées.