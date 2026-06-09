Nouvelle tension en mer de Chine méridionale : Manille proteste contre une mystérieuse structure flottante chinoise

Les Philippines ont annoncé avoir engagé des démarches diplomatiques auprès de la Chine après la découverte d’une structure flottante dans la zone contestée du récif de Scarborough, en mer de Chine méridionale. Manille dénonce une présence « illégale » et affirme vouloir défendre sa souveraineté conformément au droit international.

Le groupe de travail philippin chargé de la mer de Chine méridionale a confirmé la présence d’une installation flottante d’environ six mètres sur six, équipée de ce qui semble être une antenne. La structure a été observée à proximité puis à l’intérieur du lagon du récif de Scarborough, une zone revendiquée à la fois par les Philippines et la Chine.

Selon les autorités philippines, les images les plus récentes recueillies par les forces armées suggèrent que l’installation pourrait être occupée. Les responsables n’ont toutefois pas précisé à quelle date ces images ont été prises ni quelle était exactement la fonction de la structure.

Le gouvernement philippin a indiqué que son ministère des Affaires étrangères avait entrepris les démarches diplomatiques qu’il juge appropriées face à cette situation. Dans un communiqué, les autorités ont affirmé que la défense des intérêts nationaux, de la souveraineté et de la juridiction du pays restait leur priorité absolue.

Le secrétaire à la Défense Gilberto Teodoro avait déjà évoqué la présence de cette structure à la fin du mois de mai, en marge du Dialogue de Shangri-La organisé à Singapour.

Les autorités philippines poursuivent actuellement leur surveillance de la zone afin d’évaluer la nature exacte de l’installation, son objectif et ses éventuelles implications stratégiques. Elles réaffirment que le récif de Scarborough fait partie des zones maritimes relevant des Philippines en vertu du droit international.

Cet incident intervient dans un contexte de tensions persistantes en mer de Chine méridionale, où plusieurs États de la région contestent les revendications territoriales de Pékin sur des zones riches en ressources et stratégiquement importantes pour le commerce maritime mondial.