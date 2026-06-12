L’Ukraine veut isoler la Crimée grâce à une intensification de sa guerre des drones

L’Ukraine cherche à couper la Crimée de la Russie en ciblant les principales voies d’approvisionnement de la péninsule occupée, a déclaré le commandant des forces ukrainiennes de systèmes sans pilote, le major Robert Brovdi, connu sous le nom de guerre « Madyar ».

Dans un entretien accordé à Reuters depuis un poste de commandement souterrain situé près de la ligne de front, Brovdi a expliqué que les drones étaient devenus un élément central de la stratégie militaire ukrainienne. Selon lui, les attaques répétées contre les infrastructures logistiques russes visent à rendre la Crimée de plus en plus difficile à ravitailler.

Le commandant affirme que les unités de drones ukrainiennes ont détruit ou endommagé de nombreux équipements russes stratégiques au cours des derniers mois, contribuant à affaiblir les capacités opérationnelles de Moscou dans le sud de l’Ukraine.

D’après des responsables militaires ukrainiens, les drones seraient responsables d’environ un tiers des pertes russes enregistrées au cours des douze derniers mois. L’Ukraine a fortement développé cette technologie depuis le début de l’invasion à grande échelle lancée par la Russie en 2022, compensant ainsi son infériorité en artillerie et en effectifs.

Les analystes militaires estiment que la stratégie visant à isoler la Crimée est réalisable sur le plan logistique, notamment grâce aux frappes contre les ponts, les dépôts de carburant et les infrastructures de transport. Toutefois, ils soulignent qu’une reconquête complète de la péninsule nécessiterait probablement une offensive terrestre de grande ampleur, bien plus complexe à mener.

Annexée par la Russie en 2014, la Crimée reste un objectif stratégique majeur pour Kiev, qui considère la péninsule comme faisant partie intégrante de son territoire. Moscou, de son côté, affirme que la Crimée est désormais russe et continue de renforcer ses défenses dans la région.

Alors que la guerre se poursuit pour une cinquième année, les drones occupent une place de plus en plus importante sur le champ de bataille, transformant profondément la manière dont les deux camps mènent leurs opérations militaires.