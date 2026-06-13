L’UE ouvre la première phase des négociations d’adhésion avec l’Ukraine et la Moldavie

Les ambassadeurs des 27 États membres de l’Union européenne ont donné vendredi leur feu vert au lancement de la première phase des négociations d’adhésion avec l’Ukraine et la Moldavie. Les discussions doivent débuter officiellement lundi, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement entre ces deux pays et le bloc européen.

Cette décision intervient alors que l’Ukraine, toujours engagée dans une guerre contre la Russie, fait de son intégration à l’Union européenne un objectif stratégique majeur. Pour Kiev, l’adhésion à l’UE représente un ancrage politique et économique essentiel dans l’espace européen, au-delà du soutien militaire apporté par les alliés occidentaux.

Les dirigeants européens avaient déjà validé en décembre 2023 le principe de l’ouverture de négociations avec l’Ukraine et la Moldavie, mais les discussions concrètes avaient été ralenties, notamment en raison des réticences du précédent gouvernement hongrois. Budapest avait bloqué plusieurs avancées liées au processus d’adhésion de l’Ukraine.

Ce blocage a été levé ce mois-ci après un accord entre Kiev et le nouveau gouvernement hongrois concernant les droits de la minorité hongroise en Ukraine. Cet accord a permis de débloquer la situation et d’autoriser le lancement de la première phase des négociations.

Selon les conclusions de la réunion de vendredi à Bruxelles, l’Ukraine et la Moldavie vont désormais pouvoir entamer les discussions sur le premier « groupe » de chapitres politiques. Cette étape porte sur l’adaptation de leur législation aux normes européennes dans plusieurs domaines fondamentaux.

Le processus d’adhésion à l’Union européenne est généralement long et complexe, impliquant des réformes profondes dans les domaines juridique, économique et institutionnel. Malgré la guerre en cours, les dirigeants européens ont réaffirmé leur volonté d’accompagner l’Ukraine sur cette trajectoire d’intégration progressive.