Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne doivent discuter du renforcement de la mission navale européenne au Moyen-Orient dans un contexte de tensions croissantes liées à la guerre contre l’Iran.

La mission européenne Aspides, lancée en 2024, a été créée pour protéger les navires marchands contre les attaques menées par les rebelles Houthis du Yémen en mer Rouge. Elle dispose actuellement d’un navire italien et d’un navire grec sous commandement direct, avec la possibilité de mobiliser d’autres bâtiments, notamment français et italiens, en renfort.

La guerre déclenchée le 28 février par des frappes des États-Unis et d’Israël contre l’Iran a ravivé les discussions au sein de l’UE sur un éventuel élargissement du rôle de cette mission, notamment pour contribuer à la sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz.

Ce passage stratégique, par lequel transite environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux, est largement perturbé depuis le début du conflit, ce qui fait peser une menace importante sur l’approvisionnement énergétique mondial.

Toutefois, selon des diplomates européens, aucune décision immédiate n’est attendue concernant une extension du mandat de la mission vers le détroit d’Ormuz. Certains États membres, dont l’Allemagne, se montrent sceptiques quant à l’efficacité actuelle de l’opération et restent prudents face à une implication militaire plus large dans la région.

Les discussions reflètent les préoccupations croissantes des Européens face à l’impact du conflit au Moyen-Orient sur la sécurité maritime et sur les marchés énergétiques mondiaux.