L’Iran affirme qu’il ne fermera pas le détroit d’Ormuz

L’Iran n’a pas l’intention de fermer le détroit d’Ormuz, a déclaré l’ambassadeur iranien auprès de l’Organisation des Nations unies.

Le diplomate iranien Amir Saeid Iravani a précisé devant des journalistes que Téhéran n’envisageait pas de bloquer cette voie maritime stratégique, tout en affirmant que son pays se réservait le droit d’en garantir la sécurité.

Ses déclarations interviennent après des propos du nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, qui avait affirmé que « le levier du blocage du détroit d’Ormuz doit continuer à être utilisé », alimentant les inquiétudes sur une possible perturbation du trafic maritime.

Le détroit d’Ormuz est l’un des passages maritimes les plus stratégiques au monde pour le commerce énergétique, une part importante du pétrole mondial y transitant chaque jour.

Toute menace de fermeture de ce passage suscite généralement une forte inquiétude sur les marchés pétroliers et au sein de la communauté internationale.