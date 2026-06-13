Les forces américaines abattent des drones iraniens près du détroit d’Ormuz malgré les discussions de paix

Les forces armées américaines ont abattu plusieurs drones d’attaque iraniens qui se dirigeaient vers le détroit d’Ormuz, selon une source proche du dossier citée par Reuters. Cet incident marque une nouvelle escalade militaire dans la région alors même que Washington et Téhéran affirment progresser dans leurs discussions en vue d’un accord de paix.

Selon cette source, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat, les drones représentaient une menace directe pour le trafic maritime commercial transitant par le détroit d’Ormuz, l’un des passages stratégiques les plus importants au monde pour les exportations de pétrole et de gaz.

L’incident intervient dans un contexte particulièrement tendu au Moyen-Orient. Malgré plusieurs semaines de conflit et de confrontations indirectes, les États-Unis et l’Iran ont récemment laissé entendre qu’un accord susceptible de mettre fin aux hostilités pourrait être proche. Les détails de ces négociations restent toutefois largement inconnus.

Quelques heures avant l’interception des drones, le président américain Donald Trump avait adressé une mise en garde à Téhéran. Il avait exhorté les autorités iraniennes à cesser toute action visant les navires empruntant le détroit d’Ormuz, avertissant que l’Iran « ferait mieux de se ressaisir, et vite ».

Le détroit d’Ormuz constitue un point de passage essentiel pour une part importante du commerce énergétique mondial. Toute menace pesant sur la sécurité de cette voie maritime est suivie de près par les marchés internationaux et les grandes puissances, qui redoutent des perturbations de l’approvisionnement énergétique.

Cet épisode illustre la fragilité de la situation régionale. Alors que les discussions diplomatiques se poursuivent, les affrontements militaires et les incidents de sécurité continuent de faire planer le risque d’une nouvelle détérioration des relations entre Washington et Téhéran.