Le Pakistan poursuit sa médiation entre l’Iran et les États-Unis

Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, a rencontré dimanche à Téhéran le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, dans le cadre des efforts de médiation engagés par Islamabad pour tenter de réduire les tensions entre l’Iran et les États-Unis.

Selon les médias officiels iraniens, les discussions ont porté sur les derniers développements diplomatiques liés aux négociations irano-américaines ainsi que sur la situation sécuritaire régionale.

Arrivé à Téhéran samedi, Mohsin Naqvi doit également rencontrer d’autres responsables iraniens de haut rang. D’après des sources pakistanaises, il est chargé de présenter plusieurs propositions destinées à relancer le dialogue et à faciliter un accord temporaire entre Washington et Téhéran.

Le Pakistan s’est progressivement imposé comme un intermédiaire entre les deux pays depuis le début de leur confrontation ouverte à la fin du mois de février. Un cessez-le-feu temporaire avait été conclu le 8 avril, mais les négociations ont ensuite ralenti en raison de désaccords sur son application et de l’évolution de la situation au Moyen-Orient.

Cette initiative diplomatique intervient alors que les tensions restent élevées dans la région. Les médiateurs cherchent à éviter une reprise des hostilités et à créer les conditions d’un dialogue plus durable entre les deux adversaires.

Les autorités pakistanaises espèrent que leurs efforts permettront de sortir les discussions de l’impasse actuelle, même si aucun signe concret d’avancée majeure n’a encore été annoncé à l’issue de la rencontre de Téhéran.