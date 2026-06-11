Le nombre de déplacés dans le monde recule en 2025, mais la crise des réfugiés reste à un niveau critique

Le nombre de personnes déplacées par les conflits et les persécutions a légèrement diminué en 2025, marquant une première baisse en dix ans, selon un rapport publié jeudi par le HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés. Malgré cette évolution, l’organisation souligne que la situation mondiale reste « inacceptable » en raison du nombre toujours très élevé de réfugiés.

Selon le rapport, environ 5,4 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer l’an dernier. Le nombre total de réfugiés ou de personnes dans des situations assimilées s’élève désormais à 41,6 millions dans le monde, dont environ 6 millions de réfugiés palestiniens.

Le HCR note cependant une évolution positive du côté des retours. En 2025, près de 14,7 millions de réfugiés et de personnes déplacées sont rentrés dans leur pays d’origine, soit une hausse de 50 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit du deuxième chiffre le plus élevé enregistré depuis 1965, ce qui témoigne d’une amélioration partielle dans certaines zones de conflit.

Les principaux pays concernés par ces retours sont la République démocratique du Congo, le Soudan, la Syrie, l’Afghanistan, l’Ukraine et le Myanmar.

Toutefois, l’agence onusienne avertit que de nombreux retours se font dans des conditions extrêmement difficiles. Les populations concernées font face à des infrastructures détruites, un accès limité aux services essentiels et une insécurité persistante, ce qui soulève des doutes sur la durabilité de ces retours.

Le HCR affirme que la majorité des réfugiés reste piégée dans des situations de déplacement de longue durée, un phénomène qu’il juge préoccupant. L’agence s’est fixé pour objectif de réduire de moitié ces situations d’ici 2035, un défi majeur dans un contexte international marqué par la multiplication des crises et des conflits.