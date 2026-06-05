Le Monténégro vise une entrée historique dans l’UE dès 2028, mais le chemin reste semé d’embûches

Le Monténégro affiche plus que jamais son ambition de devenir le prochain État membre de l’Union européenne. Ce petit pays des Balkans espère rejoindre le bloc européen dès 2028 et devenir ainsi le 28e membre de l’UE, une perspective mise en avant jusque dans la communication de sa compagnie aérienne nationale, Air Montenegro, qui a adopté le slogan « 28 par 28 – Le prochain membre de l’UE ».

Avec ses quelque 630 000 habitants, le Monténégro apparaît comme l’un des candidats les plus accessibles pour Bruxelles. Son adhésion permettrait de relancer la politique d’élargissement de l’Union, au point mort depuis l’entrée de la Croatie dans l’UE en 2013. Comparé à d’autres candidats potentiels, notamment l’Ukraine, le pays est souvent considéré comme plus simple à intégrer sur les plans démographique et économique.

Ces dernières semaines, Podgorica a renforcé son statut de favori dans la course à l’adhésion. L’Union européenne a récemment constitué un groupe chargé de préparer le futur traité d’adhésion du pays, un signal perçu comme un encouragement important pour les autorités monténégrines.

Toutefois, l’objectif fixé pour 2028 reste particulièrement ambitieux. Avant de pouvoir rejoindre l’Union, le Monténégro doit encore mener à bien plusieurs réformes majeures, notamment dans les domaines de l’État de droit, de l’indépendance de la justice et de la lutte contre la corruption. Ces questions demeurent au cœur des préoccupations de Bruxelles.

Les autorités monténégrines ont engagé plusieurs initiatives anticorruption ces dernières années, mais des inquiétudes persistent concernant le fonctionnement des institutions et la liberté des médias. Ces dossiers seront examinés attentivement par les institutions européennes au cours du processus de négociation.

Même si le pays remplit les critères requis, son adhésion devra ensuite être ratifiée par l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne. Ancienne république de Yougoslavie autrefois proche de la Russie, le Monténégro a progressivement réorienté sa politique étrangère vers l’Occident et espère désormais franchir la dernière étape vers une intégration complète au sein de l’Union européenne.