Le Kremlin défie Bruxelles : la Russie affirme que de nouvelles sanctions ne freineront pas ses banques

Le Kremlin a minimisé jeudi l’impact potentiel du nouveau paquet de sanctions que l’Union européenne envisage d’imposer à la Russie, affirmant que les principales banques du pays ont déjà démontré leur capacité à fonctionner et à prospérer malgré les restrictions occidentales.

L’Union européenne a récemment proposé une nouvelle série de mesures visant à accentuer la pression économique sur Moscou en raison de la guerre en Ukraine. Ce projet cible notamment les établissements bancaires russes ainsi que certains réseaux de cryptomonnaies, dans l’objectif d’affaiblir davantage le système financier du pays.

Interrogé sur la capacité du secteur bancaire russe à faire face à ces nouvelles contraintes, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé que les sanctions supplémentaires ne devraient pas provoquer de bouleversement majeur. Selon lui, les plus grandes banques russes évoluent déjà sous le régime de sanctions occidentales depuis plusieurs années.

« Nos plus grandes banques sont soumises à des sanctions depuis longtemps », a déclaré Peskov aux journalistes. Il a affirmé que ces établissements continuaient malgré tout à enregistrer des bénéfices importants, à se développer et à préserver une stabilité qu’il qualifie d’« absolue ».

Le responsable russe a également renvoyé aux déclarations faites la veille par le président Vladimir Putin, qui avait assuré que la situation économique du pays restait sous contrôle. Moscou soutient régulièrement que les sanctions occidentales n’ont pas atteint les objectifs recherchés et que l’économie russe a su s’adapter aux nouvelles conditions.

Depuis le début du conflit en Ukraine, l’Union européenne a adopté de multiples trains de sanctions visant les secteurs bancaire, énergétique, industriel et technologique russes. Bruxelles considère ces mesures comme un moyen de réduire les ressources financières dont dispose Moscou pour poursuivre son effort de guerre.

Les discussions entre les États membres de l’UE sur ce nouveau paquet de sanctions se poursuivent. Si elles sont approuvées, ces mesures viendront s’ajouter à un arsenal déjà conséquent de restrictions économiques, alors que les relations entre la Russie et les pays occidentaux demeurent profondément dégradées.