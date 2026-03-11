L’Australie a accordé l’asile à deux autres membres de la délégation de l’équipe nationale féminine de football iranienne, ont annoncé mercredi les autorités australiennes, portant à sept le nombre total de personnes ayant obtenu une protection dans le pays.

Selon le ministre australien de l’Immigration, ces demandes ont été examinées après que plusieurs membres de la délégation ont sollicité l’asile à leur arrivée à l’aéroport de Sydney.

Plus tôt, cinq joueuses iraniennes avaient déjà obtenu une protection de la part des autorités australiennes, craignant d’éventuelles sanctions à leur retour en Iran.

Cette situation intervient après un incident durant un tournoi international où les joueuses de l’équipe iranienne n’ont pas chanté l’hymne national avant un match, un geste souvent interprété comme une forme de protestation politique.

Les autorités australiennes ont indiqué avoir informé les membres de la délégation iranienne des options qui s’offraient à eux dès leur arrivée à Sydney, notamment la possibilité de demander l’asile.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions politiques autour du sport iranien et de la liberté d’expression des athlètes, plusieurs sportifs iraniens ayant déjà demandé l’asile à l’étranger ces dernières années.