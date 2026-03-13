La sélectionneuse de l’équipe féminine d’Iran, Marziyeh Jafari, a déclaré que les propos d’un présentateur de la télévision d’État avaient créé une atmosphère difficile pour les joueuses pendant la Coupe d’Asie féminine de l’AFC.

Selon Jafari, les commentaires diffusés à la télévision iranienne ont eu un impact psychologique sur l’équipe durant la compétition, poussant certaines joueuses à envisager de demander l’asile en Australie, pays hôte du tournoi.

La compétition s’est déroulée dans un contexte particulièrement tendu pour l’Iran, marqué par les frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël contre le pays, au cours desquelles l’ancien guide suprême Ali Khamenei a été tué.

Marziyeh Jafari a expliqué que cette situation, combinée aux critiques publiques et à la pression médiatique, avait fortement pesé sur les joueuses durant le tournoi.

Les déclarations du présentateur, qui critiquaient l’équipe nationale féminine, auraient contribué à créer un climat de tension et d’incertitude au sein du groupe.

L’entraîneuse a souligné que ces circonstances avaient rendu la participation de l’équipe à la compétition particulièrement difficile, les joueuses devant gérer à la fois la pression sportive et les événements politiques affectant leur pays.