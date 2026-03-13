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La sélectionneuse iranienne dénonce un climat de pression sur l’équipe féminine pendant la Coupe d’Asie

13 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
La sélectionneuse iranienne dénonce un climat de pression sur l’équipe féminine pendant la Coupe d’Asie
La sélectionneuse iranienne dénonce un climat de pression sur l’équipe féminine pendant la Coupe d’Asie

La sélectionneuse de l’équipe féminine d’Iran, Marziyeh Jafari, a déclaré que les propos d’un présentateur de la télévision d’État avaient créé une atmosphère difficile pour les joueuses pendant la Coupe d’Asie féminine de l’AFC.

Selon Jafari, les commentaires diffusés à la télévision iranienne ont eu un impact psychologique sur l’équipe durant la compétition, poussant certaines joueuses à envisager de demander l’asile en Australie, pays hôte du tournoi.

La compétition s’est déroulée dans un contexte particulièrement tendu pour l’Iran, marqué par les frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël contre le pays, au cours desquelles l’ancien guide suprême Ali Khamenei a été tué.

Marziyeh Jafari a expliqué que cette situation, combinée aux critiques publiques et à la pression médiatique, avait fortement pesé sur les joueuses durant le tournoi.

Les déclarations du présentateur, qui critiquaient l’équipe nationale féminine, auraient contribué à créer un climat de tension et d’incertitude au sein du groupe.

L’entraîneuse a souligné que ces circonstances avaient rendu la participation de l’équipe à la compétition particulièrement difficile, les joueuses devant gérer à la fois la pression sportive et les événements politiques affectant leur pays.

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